В Бурятии сотрудники больницы купили УАЗ для СВО

Накануне Дня защитника Отечества автомобиль УАЗ передали волонтёрам 37-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады Министерства обороны Российской Федерации.Его приобрели за счет пожертвований сотрудников Городской больницы № 4. Микроавтобус будет доставлен силами волонтерского штаба Прометей до г. Ростов-на-дону и передан нашим землякам.Автомобиль УАЗ почти новый, 2012 года выпуска. Он уже прошёл полное техническое обслуживание и полностью подготовлен в качестве санитарного транспорта.