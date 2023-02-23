Общество 23.02.2023 в 19:55
В Бурятии сотрудники больницы купили УАЗ для СВО
Автомобиль доставят улан-удэнские волонтеры
Текст: Номер один
Накануне Дня защитника Отечества автомобиль УАЗ передали волонтёрам 37-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады Министерства обороны Российской Федерации.
Его приобрели за счет пожертвований сотрудников Городской больницы № 4. Микроавтобус будет доставлен силами волонтерского штаба Прометей до г. Ростов-на-дону и передан нашим землякам.
Автомобиль УАЗ почти новый, 2012 года выпуска. Он уже прошёл полное техническое обслуживание и полностью подготовлен в качестве санитарного транспорта.
Фото: Министерство здравоохранения РБ
Его приобрели за счет пожертвований сотрудников Городской больницы № 4. Микроавтобус будет доставлен силами волонтерского штаба Прометей до г. Ростов-на-дону и передан нашим землякам.
Автомобиль УАЗ почти новый, 2012 года выпуска. Он уже прошёл полное техническое обслуживание и полностью подготовлен в качестве санитарного транспорта.
Фото: Министерство здравоохранения РБ