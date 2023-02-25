Бурятию накроют метели и снегопады

По данным синоптиков, днем 26 февраля и 27 февраля по республике ожидается снег, местами усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, поземок, метели, на дорогах гололедица.





В Улан-Удэ сегодня ночью преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -17,-19. Завтра днем облачно с прояснением, небольшой снег, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура -1,-3.

В связи с непогодой МЧС Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. При усилении ветра, находясь на улице, следует соблюдать меры предосторожности - обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.Фото: МЧС Бурятии