Общество 27.02.2023 в 09:00

Индексация пенсии

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Текст: Номер один
Индексация пенсии
Pixabay

Вопрос: «Я на пенсии, но еще официально работаю. Будет ли произведена индексация моей пенсии?»

Егор Николаевич

Неработающим пенсионерам выплаты ежегодно индексируются с 1 января - в 2023 году на 4,8%. Если пенсионер работает, индексация не производится. Пенсия пересчитывается 1 августа с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году. Максимальная прибавка - 3 пенсионных коэффициента. В 2023 году повышение составит не более 354,3 руб.

Если пенсионер уволится, то пенсию пересчитают с учетом всех индексаций, пропущенных за время работы. Увеличенная пенсия выплачивается со следующего месяца после увольнения.

Если же он опять устроится на работу, то после индексации размер страховой пенсии не уменьшится. Но плановые повышения с 1 января снова приостановятся до увольнения.

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