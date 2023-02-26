Еще 36 жителей Бурятии стали жертвами интернет-преступников за неделю

В Бурятии жертвами интернет-преступников по состоянию на 24 февраля 2023 года стали 223 жителя республики (+36 за последнюю неделю), сообщили в прокуратуре республики.Причиненный ущерб составил 53,7 млн рублей (+8 млн рублей за последнюю неделю).В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.Новоявленные лисы Алисы и коты Базилио представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Они сообщали, жертвам то, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок. Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,4 млн рублей.Фото: pixabay.com