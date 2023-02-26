Общество 26.02.2023 в 17:56

Еще 36 жителей Бурятии стали жертвами интернет-преступников за неделю

Люди потеряли 8 млн рублей в результате действий злоумышленников
A- A+
Текст: Номер один
Еще 36 жителей Бурятии стали жертвами интернет-преступников за неделю
В Бурятии жертвами интернет-преступников по состоянию на 24 февраля 2023 года стали 223 жителя республики (+36 за последнюю неделю), сообщили в прокуратуре республики.

Причиненный ущерб составил 53,7 млн рублей (+8 млн рублей за последнюю неделю).

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Новоявленные лисы Алисы и коты Базилио представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.  

Они сообщали, жертвам то, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.  Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,4 млн рублей.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность интернет неделя

Все новости

Максим Решетников призвал инвесторов активнее «вливаться» в «Байкальскую гавань»
26.02.2023 в 23:34
Чистота языка и как за нее бороться
26.02.2023 в 18:49
Еще 36 жителей Бурятии стали жертвами интернет-преступников за неделю
26.02.2023 в 17:56
Ученые возобновляют постройку нейтринного телескопа на Байкале
26.02.2023 в 16:43
В Кяхте на пожаре пострадал пожилой человек
26.02.2023 в 14:35
Зеленский вспомнил о монгольском детстве
26.02.2023 в 13:17
Бурятия начнет сбор информации о биоразнообразии в республике
26.02.2023 в 12:37
В пригороде Улан-Удэ подожгли дом
26.02.2023 в 10:48
В Бурятии работает группа минэкономразвития РФ во главе с министром
26.02.2023 в 10:09
Алексей Цыденов дождался американских санкций
26.02.2023 в 09:08
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
Максим Решетников призвал инвесторов активнее «вливаться» в «Байкальскую гавань»
Глава минэкономразвития России провел рабочую встречу с резидентами особой экономической зоны
26.02.2023 в 23:34
Чистота языка и как за нее бороться
Больше половины опрошенных россиян считают необходимым оберегать чистоту родного языка
26.02.2023 в 18:49
Ученые возобновляют постройку нейтринного телескопа на Байкале
Очередной цикл расширения мощности телескопа Baikal-GVD продлится примерно два месяца

26.02.2023 в 16:43
В Кяхте на пожаре пострадал пожилой человек
Из горящего частного жилого дома пожарные вынесли 76-летнего мужчину
26.02.2023 в 14:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru