Общество 26.02.2023 в 18:49
Чистота языка и как за нее бороться
Больше половины опрошенных россиян считают необходимым оберегать чистоту родного языка
Текст: Номер один
Более половины (56%) россиян считают, что надо оберегать русский язык и бороться за его чистоту всеми способами. По их мнению, делать это должны, прежде всего, сами неравнодушные граждане (49%) и профессионалы-лингвисты (26%). Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян, приуроченного ко Дню родного языка.
Язык и речь: эволюция и самобытность
Изменение языка — естественный процесс его развития, на который влияет множество факторов, в последние десятилетия это глобализация, распространение интернета, активное заимствование иностранных слов и выражений. Однако лингвистические споры об иностранных заимствованиях идут давно, в России их пик пришелся на начало XIX века, когда полемика сконцентрировалась вокруг традиционного, старого слога и нового, «западного», историческая победа осталась за последними. А для западников и славянофилов вопрос языка и речи и вовсе стал политическим.
Сегодня большая часть россиян выступает против перестройки языковой ситуации, по их мнению, русский язык надо оберегать и бороться за его чистоту (56%), с 2019 г. показатель сократился на 12 п.п.Обратное мнение о том, что язык отражает реальную ситуацию в обществе и он должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны, разделяют 38% (+11 п.п. к 2019 г.). В сравнении с 2008 г. распределение ответов россиян практически не изменилось.
Чем старше респондент, тем чаще он говорит о необходимости бороться за чистоту языка всеми способами: если среди 18-24-летних так думают 37%, то среди россиян старше 60 лет показатель выше почти в 2 раза — 67%.
На представления о языке влияют также предпочитаемые каналы получения информации и урбанизированность. Жители обеих столиц выступают за естественное развитие языка, без вмешательств: 53% vs. 38% среди всех россиян. Эта позиция также ближе активным потребителям интернета — 52% vs. 30% среди активных телезрителей и 32% тех, кто предпочитает и телевидение, и интернет.
Те россияне, кому ближе идея о необходимости оберегать русский язык, полагают, что следить за чистотой языка должны сами неравнодушные граждане (49%), вариант «лингвисты-профессионалы» выбирают еще 26% в этой группе. В меньшей степени решение подобных задач возлагается на политиков (10%), общественные организации (5%). Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп говорит о профессионалах-лингвистах (37%).
О заимствованных словах
В история нашей страны были такие периоды, когда высшие слои общества массово владели иностранными языками, прежде всего европейскими — французским, немецким, английским, итальянским и другими, а в период реформ Петра I русский язык наполнился инженерными, военными и другими профессиональными терминами. Это привело к ассимиляции иностранных слов и их активному заимствованию, сегодня многие из таких слов стали настолько привычными, что кажутся исконно русскими.
Однако из 10 представленных в исследовании слов большинство граждан верно определили два русских — это пехота (81% верно назвали его русским) и самолет (83%). Слово «машина»[1] ошибочно назвали русским 57%, оно пришло к нам из немецкого языка; 49% ошиблись и со словом «граната», оно итальянского происхождения. По остальным предложенным словам превалируют правильные ответы: определили иностранное происхождение слова «шоссе» (немецкое) 74% россиян; «аэродром» (французское) — 53%; «коммунизм» (французское) — 51%; «пилот» (итальянское) — 50%; «авиация» (французское) — 47%; «бомба» (французское) — 45%.
Как называть все новое?
Говоря о том, как лучше поступать в отношении всего нового (товаров, идей, процессов и пр.), уже появившегося в реальности, а в языке — пока нет, 45% россиян, то есть почти половина, указали, что не имеет значения, будет это иностранное слово или новое слово с русским корнем, лишь бы было понятно, о чем речь. Эта позиция в равной степени близка россиянам из разных социально-демографических групп.
Считают, что правильнее для всего нового придумывать слова с русским корнем, 34% наших сограждан. Чаще так думают россияне старшего возраста (46% в группе 60+), активные телезрители (46%), сельские жители (42%). Еще 16% полагают, что для обозначения чего-то нового, что пришло к нам из-за границы, лучше заимствовать обозначающее это иностранное слово. Эта позиция ближе молодежи 18-24 лет (35%), аудитории с высшим образованием (21%), активным потребителям интернета (27%) и проживающим в Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках и крупных городах (500-950 тыс. чел.) — 25%, 22% и 21% соответственно.
Фото: unsplash.com
Язык и речь: эволюция и самобытность
Изменение языка — естественный процесс его развития, на который влияет множество факторов, в последние десятилетия это глобализация, распространение интернета, активное заимствование иностранных слов и выражений. Однако лингвистические споры об иностранных заимствованиях идут давно, в России их пик пришелся на начало XIX века, когда полемика сконцентрировалась вокруг традиционного, старого слога и нового, «западного», историческая победа осталась за последними. А для западников и славянофилов вопрос языка и речи и вовсе стал политическим.
Сегодня большая часть россиян выступает против перестройки языковой ситуации, по их мнению, русский язык надо оберегать и бороться за его чистоту (56%), с 2019 г. показатель сократился на 12 п.п.Обратное мнение о том, что язык отражает реальную ситуацию в обществе и он должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны, разделяют 38% (+11 п.п. к 2019 г.). В сравнении с 2008 г. распределение ответов россиян практически не изменилось.
Чем старше респондент, тем чаще он говорит о необходимости бороться за чистоту языка всеми способами: если среди 18-24-летних так думают 37%, то среди россиян старше 60 лет показатель выше почти в 2 раза — 67%.
На представления о языке влияют также предпочитаемые каналы получения информации и урбанизированность. Жители обеих столиц выступают за естественное развитие языка, без вмешательств: 53% vs. 38% среди всех россиян. Эта позиция также ближе активным потребителям интернета — 52% vs. 30% среди активных телезрителей и 32% тех, кто предпочитает и телевидение, и интернет.
Те россияне, кому ближе идея о необходимости оберегать русский язык, полагают, что следить за чистотой языка должны сами неравнодушные граждане (49%), вариант «лингвисты-профессионалы» выбирают еще 26% в этой группе. В меньшей степени решение подобных задач возлагается на политиков (10%), общественные организации (5%). Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп говорит о профессионалах-лингвистах (37%).
О заимствованных словах
В история нашей страны были такие периоды, когда высшие слои общества массово владели иностранными языками, прежде всего европейскими — французским, немецким, английским, итальянским и другими, а в период реформ Петра I русский язык наполнился инженерными, военными и другими профессиональными терминами. Это привело к ассимиляции иностранных слов и их активному заимствованию, сегодня многие из таких слов стали настолько привычными, что кажутся исконно русскими.
Однако из 10 представленных в исследовании слов большинство граждан верно определили два русских — это пехота (81% верно назвали его русским) и самолет (83%). Слово «машина»[1] ошибочно назвали русским 57%, оно пришло к нам из немецкого языка; 49% ошиблись и со словом «граната», оно итальянского происхождения. По остальным предложенным словам превалируют правильные ответы: определили иностранное происхождение слова «шоссе» (немецкое) 74% россиян; «аэродром» (французское) — 53%; «коммунизм» (французское) — 51%; «пилот» (итальянское) — 50%; «авиация» (французское) — 47%; «бомба» (французское) — 45%.
Как называть все новое?
Говоря о том, как лучше поступать в отношении всего нового (товаров, идей, процессов и пр.), уже появившегося в реальности, а в языке — пока нет, 45% россиян, то есть почти половина, указали, что не имеет значения, будет это иностранное слово или новое слово с русским корнем, лишь бы было понятно, о чем речь. Эта позиция в равной степени близка россиянам из разных социально-демографических групп.
Считают, что правильнее для всего нового придумывать слова с русским корнем, 34% наших сограждан. Чаще так думают россияне старшего возраста (46% в группе 60+), активные телезрители (46%), сельские жители (42%). Еще 16% полагают, что для обозначения чего-то нового, что пришло к нам из-за границы, лучше заимствовать обозначающее это иностранное слово. Эта позиция ближе молодежи 18-24 лет (35%), аудитории с высшим образованием (21%), активным потребителям интернета (27%) и проживающим в Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках и крупных городах (500-950 тыс. чел.) — 25%, 22% и 21% соответственно.
Фото: unsplash.com
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