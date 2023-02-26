Решетников: «Байкальскую гавань» можно сделать курортом мирового уровня

Министр экономического развития Максим Решетников посетил с рабочей поездкой Бурятию. Он побывал в ОЭЗ «Байкальская гавань», встретился с ее резидентами, а также представителями туристической отрасли Бурятии.«В регионе для развития туризма грамотно используется весь комплекс мер федеральных поддержки по линии национального проекта, минэкономразвития, корпорации Туризм.РФ, инфраструктурных бюджетных кредитов и другие. Все это даёт возможность сделать в рамках особой экономической зоны «Байкальская гавань» курорт мирового уровня», - отметил на встрече с инвесторами - резидентами ОЭЗ «Байкальская гавань» Максим Решетников.«Турпоток в Бурятию восстановился после пандемии. И сейчас спрос на наши турпродукты очень высок. Для нас важно быстро отвечать на этот спрос. И благодаря нашему взаимодействию: государства и бизнеса мы сейчас можем видеть новую инфраструктуру. Только по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» мы получили поддержку 19 проектов. Я хочу поблагодарить минэкономразвития России за разработку таких программ - опыт нашей республики показал, что они в сегодняшних условиях действенны», - подчеркнул в ходе встречи с бизнесом глава Бурятии Алексей Цыденов.Республика активно участвует в мерах поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В прошлом году регион получил 300 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения. В этом году из федерального бюджета Бурятии будет выделено 590 млн рублей на создание модульных кемпингов, развитие пляжной инфраструктуры, туристических маршрутов, их навигацию, организацию зон отдыха, обустройство туристского центра Улан-Удэ, а также организацию спортивно-культурного праздника «Наадан-Сурхарбаан».«591 млн было суммарно всех субсидий по республике. Мы все распоряжения правительства выпустили, правительство приняло все решения по тому, чтобы из резервного фонда минфина деньги были доведены до минэка. Мы сейчас эти деньги получим. Думаю, к концу следующей недели первые соглашения уже начнём подписывать», - отметил Максим Решетников.«Больше 300 млн рублей для республики хорошая поддержка. А для отдельного предпринимателя, которому государство даёт половину средств на строительство - это мощный стимул развивать дело», - рассказал индивидуальный предприниматель Саян Даржаев, который в 2022 году получил субсидию на строительство модульных отелей.Кроме того, на встрече обсудили вопрос введения НДС для туроператоров. В январе Максим Решетников предложил освободить внутренние туры от уплаты НДС. Решение было поддержано президентом. В ближайшее время минфин России должен внести в Госдуму проект закона.«Туристические операторы – это системообразующие игроки в отрасли. Именно они формируют продукт, рассказывают про новые направления, создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании. Нам важно поддержать их, поэтому настаиваем на освобождении от НДС туроператоров, причём с 1 января этого года. Есть консенсус с Госдумой по этому вопросу, планируется принять закон в весеннюю сессию», - сказал министр.О мерах поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, на встрече рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Для реализации своих проектов бизнесмены Бурятии и других регионов могут воспользоваться льготным программами «1764» от Минэкономразвития, ПСК от Банка России и Корпорации МСП, инвестиционными кредитами под 2,5% - 4%, кредитами для инновационных компаний под 3% годовых.«Многие финансовые и нефинансовые меры поддержки доступны в онлайн-режиме на Цифровой платформе МСП.РФ. На ней же можно воспользоваться специальными сервисами и получить услуги для своего бизнеса, в том числе региональные. Получателями поддержки стали уже почти 1 000 местных предпринимателей», - отметил Александр Исаевич.В совещаниях с резидентами ОЭЗ ТРК «Байкальская гавань» и туристическим бизнесом также приняли участие заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, заслуженный художник Российской Федерации Даши Намдаков, федеральные туроператоры и инвесторы.Фото: egov-buryatia.ru