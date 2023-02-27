В «Байкальской гавани» построят марину*

Трехстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса в особой турзоне «Байкальская гавань» подписали глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор ООО «Путник Сибирь» Александр Тертычный (также является гендиректором компании «Грин Флоу Байкал») и генеральный директор АО «Байкальская гавань» Максим Шарипов.Подписание состоялось 26 февраля на льду Байкала с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Компания «Грин Флоу Байкал», единственная из всех резидентов зашла в строительный цикл и начала возведение отельного комплекса. Сейчас их дочерняя компания взяла еще один участок земли, где будет развиваться общественная зона, яхтенная марина. В целом главный результат развития туризма - это благосостояние жителей республики за счёт появления новых рабочих мест и дополнительных возможностей развития бизнеса. Для наших людей открываются большие перспективы», - отметил Алексей Цыденов.Проект ООО «Путник Сибирь» заключается в создании туристического комплекса Green Flow Yacht Resort в селе Турка, Прибайкальского района на территории ОЭЗ «Байкальская гавань». Здесь будут расположены визит-центр, общественные пространства, бутик-отель на 50 номеров, а также виллы, яхт-клуб и ресторан.Общий объем инвестиций превысит 1,3 млрд рублей. Проект реализуется поэтапно: в 2022 году было начато проектирование объекта, с 2024 по 2027 год планируется строительство отельного комплекса, будет создано около 113 рабочих мест.Напомним, компания ООО «Грин Флоу Байкал» в октябре 2021 года получила разрешение на строительство туристической инфраструктуры, произвела закладку первого «камня». В рамках проекта резидентом планируется строительство отеля на 153 номера, включая три конференц-зала в составе гостиничного комплекса; строительство оздоровительного комплекса; обустройство парковой зоны; строительство парковки; строительство ресторана; строительство детского центра. Планируется создать 213 новых рабочих мест. На сегодняшний строительство на объекте ведется в ежедневном режиме.— специально оборудованная стоянка яхт, на которой экипажам предоставляются различные услуги.Как правило, марины обустраиваются в регионах, где развит яхтенный туризм. Помимо причала, марина может предоставлять различные сервисы: душ, туалет, эллинги, подъёмники, ремонтные мастерские, заправку яхты топливом, водой, подключение к электросети, доступ в Интернет. В марине могут располагаться магазины и рестораны.Фото: egov-buryatia.ru