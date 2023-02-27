Общество 27.02.2023 в 12:17

Бурятская таможня возбудила дело в отношении зицпредседателя фирмы

Жительнице республике, решившей заняться незаконным промыслом, грозят исправительные работы

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Текст: Номер один
Бурятская таможня возбудила дело в отношении зицпредседателя фирмы
Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении жительницы Бурятии, оформившей на себя организацию, в которой она номинально исполняла обязанности директора, сообщили в пресс-службе таможни.

В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что женщине ее знакомая предложила за денежное вознаграждение выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, и для внесения изменения в ЕГРЮЛ предоставить свой паспорт.

Оперативники установили, что с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка не вела финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании.

Как пояснил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, в большинстве случаев фирмы на подставные лица создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности, предполагают последующее утаивание налогов и легализацию имущества, добытого преступным путем.

В отношении фигурантки Бурятская таможня  возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ — предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Максимальное наказание по этой статье - исправительные работы на срок до двух лет.

Фото: «Номер один»
Теги
фирма зицпредседатель дело

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