Бурятская таможня возбудила дело в отношении зицпредседателя фирмы

Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении жительницы Бурятии, оформившей на себя организацию, в которой она номинально исполняла обязанности директора, сообщили в пресс-службе таможни.В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что женщине ее знакомая предложила за денежное вознаграждение выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, и для внесения изменения в ЕГРЮЛ предоставить свой паспорт.Оперативники установили, что с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка не вела финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании.Как пояснил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, в большинстве случаев фирмы на подставные лица создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности, предполагают последующее утаивание налогов и легализацию имущества, добытого преступным путем.В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ — предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Максимальное наказание по этой статье - исправительные работы на срок до двух лет.Фото: «Номер один»