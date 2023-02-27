Скоро в Бурятии раздастся вой сирен

В среду, 1 марта в Бурятии пройдет всероссийская комплексная проверка работоспособности системы оповещения населения с замещением эфира общероссийских телевизионных и радиоканалов.



Так, с 10:40 до 10:43 (по местному времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Отметим, речевой сигнал повторяется три раза.



С 10:43 до 10:44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов текстовым сообщением «Техническая проверка». Специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать спокойствие. Комплексная проверка системы оповещения проводится в ежегодно.







Фото: Номер один