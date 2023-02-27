Общество 27.02.2023 в 16:11

В черте Улан-Удэ обнаружена большая полынья на Селенге

Ледовая обстановка в республике осложняется из-за раннего потепления
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Текст: Номер один
В черте Улан-Удэ обнаружена большая полынья на Селенге
В Улан-Удэ государственные инспекторы по маломерным судам в ходе патрулирования реки Селенга в районе ТРЦ «Пионер» обнаружили вскрытие льда с большой полыньей и сильным течением на участке около 400 метров, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Специалисты МЧС призывали граждан республики не игнорировать установленные запрещающие знаки и предупреждающие аншлаги. Ледовая обстановка в республике осложняется из-за раннего потепления.

«Вчера днем на озере Байкал в районе села Ранжурово Кабанского района провалился под лед легковой автомобиль. Глубина в месте провала составляет около 80-90 м. Пострадавших нет. Предупреждающие знаки и информационные баннеры о запрете выезда на лед установлены. В настоящее время лед очень тонкий, толщина льда от 50 до 80 сантиметров. Плюс к этому сейчас происходят разломы, так называемых, становых трещин, подвижка льда», - рассказал Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального главка МЧС.
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Фото: 03.mchs.gov.ru
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Селенга лед полынья

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