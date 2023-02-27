Общество 27.02.2023 в 17:04

В Бурятии выдано около 15 млрд рублей «дальневосточной ипотеки»

С начала реализации программы по настоящее время одобрено более 11 600 заявок
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Текст: Номер один
В Бурятии выдано около 15 млрд рублей «дальневосточной ипотеки»
В Бурятии строительная отрасль региона завершила год с превышением среднероссийских показателей: объемы работ за 11 месяцев прошлого года практически на 44 % выше уровня 2021 года. Этому способствовала и программа «Дальневосточная ипотека», сообщили в правительстве республики.

Реализация программы в Бурятии стартовала с декабря 2019 года и продолжается в настоящее время. С начала реализации программы по настоящее время одобрено более 11 600 заявок, в том числе за 2022 год - 4 750. Общая сумма выданных кредитов составляет около 15 млрд рублей.

Ипотечные жилищные кредиты под 2 % годовых выдаются:

- молодым семьям в возрасте до 36 лет;
- участникам программы «Дальневосточный гектар»;
- гражданам России, переехавшим на работу в ДФО из других регионов РФ в рамках реализации местных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;
- педагогическим работникам и работникам медицинских организаций, имеющим стаж работы по соответствующей специальности в государственной или муниципальной организации не менее 5 лет;
-гражданам России - вынужденным переселенцам с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальневосточного федерального округа.

Фото: egov-buryatia.ru



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ипотека Дальний Восток Бурятия

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