В Бурятии выдано около 15 млрд рублей «дальневосточной ипотеки»

В Бурятии строительная отрасль региона завершила год с превышением среднероссийских показателей: объемы работ за 11 месяцев прошлого года практически на 44 % выше уровня 2021 года. Этому способствовала и программа «Дальневосточная ипотека», сообщили в правительстве республики.Реализация программы в Бурятии стартовала с декабря 2019 года и продолжается в настоящее время. С начала реализации программы по настоящее время одобрено более 11 600 заявок, в том числе за 2022 год - 4 750. Общая сумма выданных кредитов составляет около 15 млрд рублей.Ипотечные жилищные кредиты под 2 % годовых выдаются:- молодым семьям в возрасте до 36 лет;- участникам программы «Дальневосточный гектар»;- гражданам России, переехавшим на работу в ДФО из других регионов РФ в рамках реализации местных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;- педагогическим работникам и работникам медицинских организаций, имеющим стаж работы по соответствующей специальности в государственной или муниципальной организации не менее 5 лет;-гражданам России - вынужденным переселенцам с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальневосточного федерального округа.

Фото: egov-buryatia.ru