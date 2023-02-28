Общество 28.02.2023 в 10:02
В Бурятии с родителей брали деньги за обучение детей в холодной школе
Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе детской школы искусств в Окинском районе.
«Вопреки закону, муниципальное учреждение дополнительного образования взимало плату с родителей за оказание образовательных услуг. Собранные деньги предназначались для материально-технического обеспечения школы. Кроме того, обследование школы показало, что не во всех кабинетах температурный режим соответствовал нормативным требованиям», - рассказали в надзорном ведомстве.
Для устранения выявленных нарушений прокурор внес главе Окинского района представление, которое удовлетворено. Взимаемая с родителей плата отменена, температурный режим приведен в норму. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также по постановлению прокурора директор школы привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Фото: «Номер один»
«Вопреки закону, муниципальное учреждение дополнительного образования взимало плату с родителей за оказание образовательных услуг. Собранные деньги предназначались для материально-технического обеспечения школы. Кроме того, обследование школы показало, что не во всех кабинетах температурный режим соответствовал нормативным требованиям», - рассказали в надзорном ведомстве.
Для устранения выявленных нарушений прокурор внес главе Окинского района представление, которое удовлетворено. Взимаемая с родителей плата отменена, температурный режим приведен в норму. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также по постановлению прокурора директор школы привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Фото: «Номер один»