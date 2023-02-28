В Бурятии есть скалы, на которых отчетливо видны рисунки времен бронзового века

В паблике «Бичурский район» опубликовали фото интересного места с древними рисунками бронзового века.Скала с древними рисунками располагается на правом берегу р. Ара-Киреть, в 4 км к югу от улуса Дунда-Киреть Бичурского района Бурятии. Скальный массив представляет собой вертикальный обрыв горы и именуется Бешегтэ-Байца ("писанная скала"). Писаницы находятся с юго-западной стороны скалы.В основу многочисленных композиций входят изображения прямоугольных оградок с человечками и пятнами внутри, отдельных фигурок птиц и антропоморфов, зооантропоморфов, расположенных рядами аморфных пятен, салических символов и сложно интерпретируемых знаков.- Это место сакральное и имеет сильного духа, который охраняет Бэшэгтэ байсаа, как мы называем эту гору. В 1969-70 гг если не ошибаюсь, приезжали учёные из Москвы и жили там долгое время, потом была статья в газете, что это надписи сохранились ещё с бронзового века,но там есть ещё и вертикальные надписи, что здесь останавливались по пути к меркитам, монгольские воины, - пишут в комментариях.Напомним, в 2021 году ангирская писаница "Малтай-Шулуун" (Заиграевский район) – вошла в тысячу лучших брендов России в категории «Сооружение». На скалах Заиграевского района также отчетливо видны древние рисунки времен бронзового века.