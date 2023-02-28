В Бурятии детские площадки строят вблизи линий электропередач

Специалисты Центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии работают над созданием комфортных пространств для отдыха и ежедневно мониторят ситуацию на строящихся объектах. Во время разработки проектов, или благоустройства объектов эксперты выявляют и устраняют не мало нарушений. В Бурятии самые часто встречающиеся ошибки при установке детских площадок следующие:- Детская площадка расположена близко к санитарно-защитным зонам. В основном это линии электропередач, электростанции, линии телефонной связи и интернета. Детская площадка должна быть расположена на расстоянии 15-20 метров от электростанции, от линии электропередач на расстоянии до 5 метров, от телефонной и интернет связей на расстоянии 2 метров.- Нехватка озеленения рядом с детской площадкой. За прошлый год специалисты Центра компетенций по вопросам городской среды заметили, что на 28 площадках, благоустроенных по проекту «1000 дворов» не хватает озеленения. Теперь подрядчики до 1 июня 2023 года должны высадить деревья и кустарники рядом с детской площадкой.- На детской площадке не установлены информационные стенды. Обязательное требование к конструкциям, установленным на детских площадках: они должны иметь сертификаты соответствия, и рядом с конструкциями должны быть установлены информационные стенды по указанию возраста детей, для которых предназначена та или иная конструкция и правила пользования. Площадки без информационных щитов не должны вводить в эксплуатацию.- Оборудование детской площадки расположено без учета зоны безопасности. Ребенку во время игры ничего не должно препятствовать. То есть на детской площадке не должно быть внезапных препятствий в виде веток деревьев, пней, кустарников и т.п. Не допускается перекрытие смежных зон безопасности игровых элементов, находящихся в динамике.- Детские площадки расположены очень близко к дому. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 12 метров. Если эта детская площадка для игр с мечом, то расстояние от здания должно составлять не менее 20 метров.- На детской площадке растут ели, шиповник или боярышник. Для озеленения детских игровых площадок не допускается использовать колючие и плодоносящие деревья и кустарники.- Детская площадка расположена в месте, не защищенном от солнца. Площадка должна быть защищена от солнца, вместе с тем она не должна располагаться в месте, где солнце отсутствует весь день. Лучше всего, чтобы это была зона, в которой в равной степени присутствует и солнце, и тень.- Элементы детских площадок неустойчивы. Элементы детских площадок должны быть закреплены на прочном фундаменте, кромки которого должны быть закруглёнными. Кроме этого, фундамент не должен выступать на поверхность и его необходимо покрывать защитным покрытием. Это щебень, песок, щепа, древесное покрытие и резиновое покрытие.- На детской площадке не хватает освещения. Детская площадка должна быть освещена. Кроме этого, на ней должны располагаться как игровые элементы, так и зоны тихого отдыха, где бы могли отдохнуть взрослые и дети.