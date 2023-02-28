Общество 28.02.2023 в 15:28

Профсоюзы Бурятии будут вести переговоры с работодателями, исходя из МРОТ равного 19 242 рубля

Остается высоким число людей, получающих доход на уровне или ниже прожиточного минимума, считает Дмитрий Колмаков
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Текст: Номер один
Профсоюзы Бурятии будут вести переговоры с работодателями, исходя из МРОТ равного 19 242 рубля
Повышение с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5%  с ростом фактического значения  МРОТ до 19 242 рублей фактически станет ориентиром для переговоров профсоюзов и работодателей Бурятии по повышению заработных плат. Об этом заявил  председатель Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия (ООП РБ) Дмитрий Колмаков.  

«Несмотря на положительные темпы роста средней заработной платы в регионе,  остается высокой доля  жителей нашей республики, получающих доход на уровне или ниже прожиточного минимума. Над этим нам  нужно работать», —  сказал он.

Напомним, о необходимости повышения МРОТ президент РФ Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию. «Предлагаю с 1 января следующего года помимо запланированного на этот год роста повысить МРОТ еще на 10%. Таким образом,  он повысится на 18,5% и составит 19 242 рубля», — сказал глава государства.

При этом, председатель ФНПР Михаил Шмаков, комментируя инициативу главы государства,  подчеркнул, что с профсоюзной точки зрения, повышать МРОТ следует более решительно. «МРОТ должен повышаться. Другое дело, что, конечно, наша точка зрения — его надо повышать более решительно. Есть много обстоятельств, которые заставят, видимо, подкорректировать этот показатель в дальнейшем: инфляция, продовольственная инфляция и так далее», - подчеркнул Шмаков.

Фото: ooprb.ru
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профсоюзы послание мрот

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