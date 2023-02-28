Профсоюзы Бурятии будут вести переговоры с работодателями, исходя из МРОТ равного 19 242 рубля

Повышение с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5% с ростом фактического значения МРОТ до 19 242 рублей фактически станет ориентиром для переговоров профсоюзов и работодателей Бурятии по повышению заработных плат. Об этом заявил председатель Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия (ООП РБ) Дмитрий Колмаков.«Несмотря на положительные темпы роста средней заработной платы в регионе, остается высокой доля жителей нашей республики, получающих доход на уровне или ниже прожиточного минимума. Над этим нам нужно работать», — сказал он.Напомним, о необходимости повышения МРОТ президент РФ Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию. «Предлагаю с 1 января следующего года помимо запланированного на этот год роста повысить МРОТ еще на 10%. Таким образом, он повысится на 18,5% и составит 19 242 рубля», — сказал глава государства.При этом, председатель ФНПР Михаил Шмаков, комментируя инициативу главы государства, подчеркнул, что с профсоюзной точки зрения, повышать МРОТ следует более решительно. «МРОТ должен повышаться. Другое дело, что, конечно, наша точка зрения — его надо повышать более решительно. Есть много обстоятельств, которые заставят, видимо, подкорректировать этот показатель в дальнейшем: инфляция, продовольственная инфляция и так далее», - подчеркнул Шмаков.Фото: ooprb.ru