Общество 28.02.2023 в 16:08

В районе Бурятии с 90-летием поздравили ветерана труда

«Впроголодь работали с раннего утра»: в начале войны Нине Ямпиловой было 8 лет
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии с 90-летием поздравили ветерана труда

В Хоринском районе с юбилейной датой поздравили участницу трудового фронта, ветерана труда Нину Бадмажаповну Ямпилову. Она родилась в улусе Барун-Хасурта Хоринского аймака в многодетной семье, в которой было пятеро детей: три сестры и два брата.

«В 1941 году мне исполнилось всего 8 лет. Работала в колхозе имени Сталина в Барун-Хасурте. На колхозном поле после хлебоуборки урожая мы собирали осыпавшиеся колоски зерновых. Впроголодь работали с раннего утра, днём в колхозе, вечером дома в своём хозяйстве. Сенокосом занимались, работали на сушилке, чистили кошары, собирали луговой лук, копали луковицы саранки»,

- вспоминает Нина Бадмажаповна.
Как рассказали в Минсоцзащиты Бурятии, восьмилетнее образование Нина Ямпилова получила в Барун-Хасурта, а 9-й класс окончила в вечерней школе Улан-Удэ. Во время учебы самостоятельно научилась печатать на машинке. После окончания школы было трудно устроиться на работу. Несмотря на это, она бралась за любой труд.

«Наша землячка трудилась в различных организациях: городском РК ВЛКСМ, в Автотранспортной конторе №1, в Улан-Удэнском педучилище. В 1959 году приехала в Хоринский аймак, устроилась заведующей Баянгольским клубом. В составе агитбригады часто ездила выступать в Хоринск, где и встретила будущего мужа. В 1976 году устроилась секретарем-машинисткой в Хоринский Госпромхоз, затем работала инструктором в отделе кадров. Проработав более двадцати лет ушла на заслуженный отдых»,

- рассказали в отделе социальной защиты района.

За многолетний труд Нина Бадмажаповна награждена многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами, пользовалась авторитетом и уважением среди коллег. Нина Бадмажаповна воспитала двоих детей. На сегодня 90-летняя именинница проживает в добром здравии, её окружают заботой и любовью двое внуков и пять правнуков.

 В юбилейный день рождения именинница приняла поздравления от земляков, организаций района. Ей вручили персональные поздравления Президента Российской Федерации и Главы Республики Бурятия, сертификат на единовременную денежную выплату как ветерану Великой Отечественной войны.


Фото: Минсоцзащиты Бурятии
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