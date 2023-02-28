В районе Бурятии с 90-летием поздравили ветерана труда

В Хоринском районе с юбилейной датой поздравили участницу трудового фронта, ветерана труда Нину Бадмажаповну Ямпилову. Она родилась в улусе Барун-Хасурта Хоринского аймака в многодетной семье, в которой было пятеро детей: три сестры и два брата.

«В 1941 году мне исполнилось всего 8 лет. Работала в колхозе имени Сталина в Барун-Хасурте. На колхозном поле после хлебоуборки урожая мы собирали осыпавшиеся колоски зерновых. Впроголодь работали с раннего утра, днём в колхозе, вечером дома в своём хозяйстве. Сенокосом занимались, работали на сушилке, чистили кошары, собирали луговой лук, копали луковицы саранки»,

- вспоминает Нина Бадмажаповна.



«Наша землячка трудилась в различных организациях: городском РК ВЛКСМ, в Автотранспортной конторе №1, в Улан-Удэнском педучилище. В 1959 году приехала в Хоринский аймак, устроилась заведующей Баянгольским клубом. В составе агитбригады часто ездила выступать в Хоринск, где и встретила будущего мужа. В 1976 году устроилась секретарем-машинисткой в Хоринский Госпромхоз, затем работала инструктором в отделе кадров. Проработав более двадцати лет ушла на заслуженный отдых», - рассказали в отделе социальной защиты района.



Как рассказали в Минсоцзащиты Бурятии, восьмилетнее образование Нина Ямпилова получила в Барун-Хасурта, а 9-й класс окончила в вечерней школе Улан-Удэ. Во время учебы самостоятельно научилась печатать на машинке. После окончания школы было трудно устроиться на работу. Несмотря на это, она бралась за любой труд.

За многолетний труд Нина Бадмажаповна награждена многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами, пользовалась авторитетом и уважением среди коллег. Нина Бадмажаповна воспитала двоих детей. На сегодня 90-летняя именинница проживает в добром здравии, её окружают заботой и любовью двое внуков и пять правнуков.В юбилейный день рождения именинница приняла поздравления от земляков, организаций района. Ей вручили персональные поздравления Президента Российской Федерации и Главы Республики Бурятия, сертификат на единовременную денежную выплату как ветерану Великой Отечественной войны.