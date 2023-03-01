Общество 01.03.2023 в 06:00
В Бурятии ждут наплыва китайцев
Готова ли республика к приему туристов из Поднебесной, разбирался «Номер один»
Текст: Дмитрий Родионов
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное в период пандемии COVID-19. В Бурятии представители туристической индустрии с нетерпением ожидают в летний сезон потока богатых китайских туристов и подсчитывают прибыль. Однако есть нюансы.
До трети туристов - китайцы
По данным Ростуризма, в 2019 году Россию посетило 1,5 млн китайских туристов, из них 1,2 млн – в рамках безвизовых обменов. На китайцев пришлось около трети всех въездных туристических поездок в РФ. Бурятия традиционно занимала неплохие места с точки зрения привлечения китайских туристов. Так, согласно рейтингу российских регионов ChinaFriendly, Бурятия занимает девятое место в числе десяти самых привлекательных в России мест для китайских туристов. Это связано прежде всего с преимуществами Бурятии, расположенной возле озера Байкал.
Пока же в Бурятии в основном говорят о въездном туризме, чему будет способствовать ослабление рубля к китайскому юаню, что делает поездки китайцев к нам более выгодными. Традиционно туристы из КНР в основном приезжают в Бурятию в составе групп.
По межправительственному соглашению о безвизовом въезде, возобновленному недавно после трехлетнего перерыва в связи с COVID-19, китайцы в составе групп от пяти до 50 человек могут приезжать в Россию на срок до 15 дней. Формируют туры и отправляют их к нам китайские турфирмы. Эти группы принимают аккредитованные бурятские компании из специального перечня Ростуризма. Которые также работают в другую сторону – оформляют списки и передают их на пограничные пункты для безвизового пропуска уже наших безвизовых групп.
- Пока не решены транспортные проблемы, то существенного потока ожидать не приходится, ведь туристы из Китая в основном прибывали в Бурятию и Иркутск на регулярных рейсах, которых еще нет, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.
По данным туристической ассоциации «Мир без границ», до пандемии прямое авиасообщение с Россией имели 24 города КНР. Российско-китайский мост обслуживали 23 авиакомпании (десять - российских, восемь - китайских, пять - из других стран). Сегодня из Китая самолеты летают лишь в Москву.
Первым делом самолеты
Прежде всего необходимо возобновление прямого рейса «Улан-Удэ – Пекин», полагают туроператоры.
- Мы ведем переговоры с авиакомпанией S7 о продолжении направления «Улан-Удэ – Пекин», кроме того, предложили HunnuAir возобновить рейс «Улан-Удэ – Маньчжурия», - говорит гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. - Исторически авиакомпания «ИрАэро» осуществляла рейсы из Улан-Удэ до китайских городов Эрлянь и Хайлар. Таким образом, мы ведем переговоры по четырем китайским городам.
Между тем туризму мешают западные санкции. Из-за них Китай не пускает в свое воздушное пространство более половины самолетов российских авиакомпаний, и они могут потерять «исторические» слоты в китайских аэропортах. Об этом пишет РБК.
По данным агентства, Китай отказывается пускать самолеты, которые российские авиаперевозчики взяли в лизинг у компаний, зарегистрированных на Бермудах и в Ирландии, и не вернули собственникам после введения санкций ЕС. Речь идет о более чем 480 самолетах, или, примерно, половине гражданского авиафлота РФ.
Также более 170 самолетов находится в санкционном списке минторга США. Китайским аэропортам и провайдерам услуг запрещено их обслуживать, ремонтировать и даже заправлять.
Между тем рейс «Улан-Удэ – Пекин», как и другие зарубежные рейсы, традиционно обслуживался именно на американских «Боингах». Теперь оказавшихся в черных списках. Вполне вероятно, что в этом году китайские туристы будут добираться в РФ в основном на своих самолетах. Однако транспортные проблемы - это полбеды.
А гостиницы потом?
- За три года пандемии на Байкале не построено ни одного нового отеля категории 3-4 «звезды», бизнес выживал, и теперь непонятно, где мы будем селить китайских туристов, требования которых к качеству проживания всегда были высокими, - говорит экс-директор Фонда развития Бурятии Анатолий Думнов. - Где попало они селиться не будут, их уровень жизни ежегодно растет и наши небольшие гостиницы их не устраивают.
Ранее китайские фирмы, работающие в республике, пытались построить на Байкале высококлассную инфраструктуру, однако сделать им это не дали.
По словам экспертов, многое будет зависеть от геополитической обстановки.
Еще до пандемии владельцы китайских турфирм начали создавать в России необходимую для обслуживания групп инфраструктуру. Отдельные магазины, рестораны, отели, транспортные компании и свои гиды, гостиницы, обменные пункты и транспортные компании. Скорее всего, в нынешних условиях китайцы будут привозить туристов на своих самолетах.
- В России и на Байкале будут созданы своего рода «туристические пузыри», где китайских туристов будут обслуживать свои же китайцы, эта практика была отработана в Санкт-Петербурге и Москве, - говорит гид Александра Баторова.
Понятно, что это мало кому нравится, поскольку большую часть прибыли от туризма будет забирать китайская сторона. Однако выбора нет. Юани нужны стране, испытывающей дефицит валюты.
Повернулись на Восток
- Если в «нулевые» львиную долю состоятельных туристов, прибывающих в Бурятию, составляли жители ЕС и США, которые, кстати, активно интересовались и расходовали деньги на те же музеи и объекты религиозного культа, то теперь их нет и не будет, - продолжает Анатолий Думнов. - Что касается китайских туристов, то их интересует только Байкал, причем максимум на два-три дня, и денег они приносят гораздо меньше, чем европейцы.
Тем не менее в условиях изоляции России от иностранных туристических потоков и деньгам китайских туристов будут очень рады, открывая им все двери.
Однако есть нюансы. В российских туристических пабликах говорят о том, что под китайских туристов в ближайшие годы будут создаваться казино, на которые наблюдается активный спрос. В частности, подобные заведения в Камбодже, построенные самими же китайцами в 2017-2018 годах, позволили за пару лет увеличить на несколько миллионов поток китайских туристов в страну. Тема казино на Байкале, кстати, не нова, около десяти лет назад ее продвигал тогдашний вице-премьер правительства РБ Александр Чепик. Но тогда были совершенно другие экономические условия и эту прокитайскую, по сути, инициативу в Бурятии заблокировали. Однако в сегодняшних кризисных условиях и при вынужденном «повороте на Восток» никто не удивится, если для такого стратегического партнера, как Китай, сделают все, что потребуется.
И если не казино, так земли вокруг Байкала могут в ускоренном порядке предоставить для строительства дорогих гостиниц, ориентированных на китайские туристические потоки.
Фото: «Номер один»
До трети туристов - китайцы
По данным Ростуризма, в 2019 году Россию посетило 1,5 млн китайских туристов, из них 1,2 млн – в рамках безвизовых обменов. На китайцев пришлось около трети всех въездных туристических поездок в РФ. Бурятия традиционно занимала неплохие места с точки зрения привлечения китайских туристов. Так, согласно рейтингу российских регионов ChinaFriendly, Бурятия занимает девятое место в числе десяти самых привлекательных в России мест для китайских туристов. Это связано прежде всего с преимуществами Бурятии, расположенной возле озера Байкал.
Пока же в Бурятии в основном говорят о въездном туризме, чему будет способствовать ослабление рубля к китайскому юаню, что делает поездки китайцев к нам более выгодными. Традиционно туристы из КНР в основном приезжают в Бурятию в составе групп.
По межправительственному соглашению о безвизовом въезде, возобновленному недавно после трехлетнего перерыва в связи с COVID-19, китайцы в составе групп от пяти до 50 человек могут приезжать в Россию на срок до 15 дней. Формируют туры и отправляют их к нам китайские турфирмы. Эти группы принимают аккредитованные бурятские компании из специального перечня Ростуризма. Которые также работают в другую сторону – оформляют списки и передают их на пограничные пункты для безвизового пропуска уже наших безвизовых групп.
- Пока не решены транспортные проблемы, то существенного потока ожидать не приходится, ведь туристы из Китая в основном прибывали в Бурятию и Иркутск на регулярных рейсах, которых еще нет, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.
По данным туристической ассоциации «Мир без границ», до пандемии прямое авиасообщение с Россией имели 24 города КНР. Российско-китайский мост обслуживали 23 авиакомпании (десять - российских, восемь - китайских, пять - из других стран). Сегодня из Китая самолеты летают лишь в Москву.
Первым делом самолеты
Прежде всего необходимо возобновление прямого рейса «Улан-Удэ – Пекин», полагают туроператоры.
- Мы ведем переговоры с авиакомпанией S7 о продолжении направления «Улан-Удэ – Пекин», кроме того, предложили HunnuAir возобновить рейс «Улан-Удэ – Маньчжурия», - говорит гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. - Исторически авиакомпания «ИрАэро» осуществляла рейсы из Улан-Удэ до китайских городов Эрлянь и Хайлар. Таким образом, мы ведем переговоры по четырем китайским городам.
Между тем туризму мешают западные санкции. Из-за них Китай не пускает в свое воздушное пространство более половины самолетов российских авиакомпаний, и они могут потерять «исторические» слоты в китайских аэропортах. Об этом пишет РБК.
По данным агентства, Китай отказывается пускать самолеты, которые российские авиаперевозчики взяли в лизинг у компаний, зарегистрированных на Бермудах и в Ирландии, и не вернули собственникам после введения санкций ЕС. Речь идет о более чем 480 самолетах, или, примерно, половине гражданского авиафлота РФ.
Также более 170 самолетов находится в санкционном списке минторга США. Китайским аэропортам и провайдерам услуг запрещено их обслуживать, ремонтировать и даже заправлять.
Между тем рейс «Улан-Удэ – Пекин», как и другие зарубежные рейсы, традиционно обслуживался именно на американских «Боингах». Теперь оказавшихся в черных списках. Вполне вероятно, что в этом году китайские туристы будут добираться в РФ в основном на своих самолетах. Однако транспортные проблемы - это полбеды.
А гостиницы потом?
- За три года пандемии на Байкале не построено ни одного нового отеля категории 3-4 «звезды», бизнес выживал, и теперь непонятно, где мы будем селить китайских туристов, требования которых к качеству проживания всегда были высокими, - говорит экс-директор Фонда развития Бурятии Анатолий Думнов. - Где попало они селиться не будут, их уровень жизни ежегодно растет и наши небольшие гостиницы их не устраивают.
Ранее китайские фирмы, работающие в республике, пытались построить на Байкале высококлассную инфраструктуру, однако сделать им это не дали.
По словам экспертов, многое будет зависеть от геополитической обстановки.
Еще до пандемии владельцы китайских турфирм начали создавать в России необходимую для обслуживания групп инфраструктуру. Отдельные магазины, рестораны, отели, транспортные компании и свои гиды, гостиницы, обменные пункты и транспортные компании. Скорее всего, в нынешних условиях китайцы будут привозить туристов на своих самолетах.
- В России и на Байкале будут созданы своего рода «туристические пузыри», где китайских туристов будут обслуживать свои же китайцы, эта практика была отработана в Санкт-Петербурге и Москве, - говорит гид Александра Баторова.
Понятно, что это мало кому нравится, поскольку большую часть прибыли от туризма будет забирать китайская сторона. Однако выбора нет. Юани нужны стране, испытывающей дефицит валюты.
Повернулись на Восток
- Если в «нулевые» львиную долю состоятельных туристов, прибывающих в Бурятию, составляли жители ЕС и США, которые, кстати, активно интересовались и расходовали деньги на те же музеи и объекты религиозного культа, то теперь их нет и не будет, - продолжает Анатолий Думнов. - Что касается китайских туристов, то их интересует только Байкал, причем максимум на два-три дня, и денег они приносят гораздо меньше, чем европейцы.
Тем не менее в условиях изоляции России от иностранных туристических потоков и деньгам китайских туристов будут очень рады, открывая им все двери.
Однако есть нюансы. В российских туристических пабликах говорят о том, что под китайских туристов в ближайшие годы будут создаваться казино, на которые наблюдается активный спрос. В частности, подобные заведения в Камбодже, построенные самими же китайцами в 2017-2018 годах, позволили за пару лет увеличить на несколько миллионов поток китайских туристов в страну. Тема казино на Байкале, кстати, не нова, около десяти лет назад ее продвигал тогдашний вице-премьер правительства РБ Александр Чепик. Но тогда были совершенно другие экономические условия и эту прокитайскую, по сути, инициативу в Бурятии заблокировали. Однако в сегодняшних кризисных условиях и при вынужденном «повороте на Восток» никто не удивится, если для такого стратегического партнера, как Китай, сделают все, что потребуется.
И если не казино, так земли вокруг Байкала могут в ускоренном порядке предоставить для строительства дорогих гостиниц, ориентированных на китайские туристические потоки.
Фото: «Номер один»