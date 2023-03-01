В Бурятии ждут наплыва китайцев

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное в период пандемии COVID-19. В Бурятии представители туристической индустрии с нетерпением ожидают в летний сезон потока богатых китайских туристов и подсчитывают прибыль. Однако есть нюансы.По данным Ростуризма, в 2019 году Россию посетило 1,5 млн китайских туристов, из них 1,2 млн – в рамках безвизовых обменов. На китайцев пришлось около трети всех въездных туристических поездок в РФ. Бурятия традиционно занимала неплохие места с точки зрения привлечения китайских туристов. Так, согласно рейтингу российских регионов ChinaFriendly, Бурятия занимает девятое место в числе десяти самых привлекательных в России мест для китайских туристов. Это связано прежде всего с преимуществами Бурятии, расположенной возле озера Байкал.Пока же в Бурятии в основном говорят о въездном туризме, чему будет способствовать ослабление рубля к китайскому юаню, что делает поездки китайцев к нам более выгодными. Традиционно туристы из КНР в основном приезжают в Бурятию в составе групп.По межправительственному соглашению о безвизовом въезде, возобновленному недавно после трехлетнего перерыва в связи с COVID-19, китайцы в составе групп от пяти до 50 человек могут приезжать в Россию на срок до 15 дней. Формируют туры и отправляют их к нам китайские турфирмы. Эти группы принимают аккредитованные бурятские компании из специального перечня Ростуризма. Которые также работают в другую сторону – оформляют списки и передают их на пограничные пункты для безвизового пропуска уже наших безвизовых групп.- Пока не решены транспортные проблемы, то существенного потока ожидать не приходится, ведь туристы из Китая в основном прибывали в Бурятию и Иркутск на регулярных рейсах, которых еще нет, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.По данным туристической ассоциации «Мир без границ», до пандемии прямое авиасообщение с Россией имели 24 города КНР. Российско-китайский мост обслуживали 23 авиакомпании (десять - российских, восемь - китайских, пять - из других стран). Сегодня из Китая самолеты летают лишь в Москву.Прежде всего необходимо возобновление прямого рейса «Улан-Удэ – Пекин», полагают туроператоры.- Мы ведем переговоры с авиакомпанией S7 о продолжении направления «Улан-Удэ – Пекин», кроме того, предложили HunnuAir возобновить рейс «Улан-Удэ – Маньчжурия», - говорит гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. - Исторически авиакомпания «ИрАэро» осуществляла рейсы из Улан-Удэ до китайских городов Эрлянь и Хайлар. Таким образом, мы ведем переговоры по четырем китайским городам.Между тем туризму мешают западные санкции. Из-за них Китай не пускает в свое воздушное пространство более половины самолетов российских авиакомпаний, и они могут потерять «исторические» слоты в китайских аэропортах. Об этом пишет РБК.По данным агентства, Китай отказывается пускать самолеты, которые российские авиаперевозчики взяли в лизинг у компаний, зарегистрированных на Бермудах и в Ирландии, и не вернули собственникам после введения санкций ЕС. Речь идет о более чем 480 самолетах, или, примерно, половине гражданского авиафлота РФ.Также более 170 самолетов находится в санкционном списке минторга США. Китайским аэропортам и провайдерам услуг запрещено их обслуживать, ремонтировать и даже заправлять.Между тем рейс «Улан-Удэ – Пекин», как и другие зарубежные рейсы, традиционно обслуживался именно на американских «Боингах». Теперь оказавшихся в черных списках. Вполне вероятно, что в этом году китайские туристы будут добираться в РФ в основном на своих самолетах. Однако транспортные проблемы - это полбеды.- За три года пандемии на Байкале не построено ни одного нового отеля категории 3-4 «звезды», бизнес выживал, и теперь непонятно, где мы будем селить китайских туристов, требования которых к качеству проживания всегда были высокими, - говорит экс-директор Фонда развития Бурятии Анатолий Думнов. - Где попало они селиться не будут, их уровень жизни ежегодно растет и наши небольшие гостиницы их не устраивают.Ранее китайские фирмы, работающие в республике, пытались построить на Байкале высококлассную инфраструктуру, однако сделать им это не дали.По словам экспертов, многое будет зависеть от геополитической обстановки.Еще до пандемии владельцы китайских турфирм начали создавать в России необходимую для обслуживания групп инфраструктуру. Отдельные магазины, рестораны, отели, транспортные компании и свои гиды, гостиницы, обменные пункты и транспортные компании. Скорее всего, в нынешних условиях китайцы будут привозить туристов на своих самолетах.- В России и на Байкале будут созданы своего рода «туристические пузыри», где китайских туристов будут обслуживать свои же китайцы, эта практика была отработана в Санкт-Петербурге и Москве, - говорит гид Александра Баторова.Понятно, что это мало кому нравится, поскольку большую часть прибыли от туризма будет забирать китайская сторона. Однако выбора нет. Юани нужны стране, испытывающей дефицит валюты.- Если в «нулевые» львиную долю состоятельных туристов, прибывающих в Бурятию, составляли жители ЕС и США, которые, кстати, активно интересовались и расходовали деньги на те же музеи и объекты религиозного культа, то теперь их нет и не будет, - продолжает Анатолий Думнов. - Что касается китайских туристов, то их интересует только Байкал, причем максимум на два-три дня, и денег они приносят гораздо меньше, чем европейцы.Тем не менее в условиях изоляции России от иностранных туристических потоков и деньгам китайских туристов будут очень рады, открывая им все двери.Однако есть нюансы. В российских туристических пабликах говорят о том, что под китайских туристов в ближайшие годы будут создаваться казино, на которые наблюдается активный спрос. В частности, подобные заведения в Камбодже, построенные самими же китайцами в 2017-2018 годах, позволили за пару лет увеличить на несколько миллионов поток китайских туристов в страну. Тема казино на Байкале, кстати, не нова, около десяти лет назад ее продвигал тогдашний вице-премьер правительства РБ Александр Чепик. Но тогда были совершенно другие экономические условия и эту прокитайскую, по сути, инициативу в Бурятии заблокировали. Однако в сегодняшних кризисных условиях и при вынужденном «повороте на Восток» никто не удивится, если для такого стратегического партнера, как Китай, сделают все, что потребуется.И если не казино, так земли вокруг Байкала могут в ускоренном порядке предоставить для строительства дорогих гостиниц, ориентированных на китайские туристические потоки.Фото: «Номер один»