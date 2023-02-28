Актерам Русской драмы некогда халтурить по кабакам

В декабре один из самых харизматичных артистов ГРДТ им. Н. А. Бестужева – Аюр Доржиев вместе с друзьями дали «Зимний концерт» на Малой сцене театра. А 9 марта музыканты решили исполнить новый концерт – «Весенний», сообщили в пресс-службе ГРДТ.«Кто со мной играет? Это лучшие музыканты города!», – говорит Аюр Доржиев.Действительно, каждый из музыкантов является, по своему, уникальным и признанным в творческой тусовке. Самый известный саксофонист Улан-Удэ - Михаил Семушев, Татьяна Моторина - клавиши, Андрей Баглаев - гитара, Виктор Вершинин - бас-гитара и Семен Крайнов - барабаны.Аюр Доржиев, Владимир Барташевич и Олег Соболев – «осколки» когда-то творившей в Театре им. Н. Бестужева группы «Дари». К радости поклонников, по словам артистов, группа не закончила свое существование, а взяла паузу.«Восемь взрослых мужчин, у которых разные работы, семьи, дети, и нам, во-первых, собраться всем – это праздник, который раз в год бывает, образно говоря», – отвечают артисты на вопрос поклонников о судьбе группы.По признанию музыкантов, «халтурить по кабакам» просто некогда, но на этот раз праздник точно будет.«Про таких людей как Аюр Доржиев говорят: «Талантливый человек талантлив во всем». Для многих, наверное, он явился с новой стороны, как автор песен, как исполнитель. Для близких – как подтверждение того, какой он есть: талантливый, тонкий, невысказанный, остро чувствующий. Желаю Аюру Доржиеву и дальше творческого успеха и вдохновения»,- сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева после концерта в декабре.По словам заместителя председателя Комитета культуры и искусств – начальника отдела искусств, народного творчества и образования министерства культуры Бурятии Натальи Поповой, лично для нее артист открылся с новой стороны.«Такие искренние, пронзительные, не банальные по музыкальному языку песни может написать человек, безусловно, музыкально одаренный, с тонкой душевной организацией, жизненным опытом и богатым внутренним миром. Каждая песня как высказывание, которое хочется выслушать еще и еще раз. Как музыкант знаю, как сложно написать красивую, «жизнеспособную» мелодию. У Аюра – россыпи мелодий», – сказала она.Сами музыканты не скрывают, что организуют концерты с целью заработать на съемки клипа, в театре артистов поддерживают.Всем, кто придет в клуб «Чаплин» 9 марта, артисты хотят сказать, что никогда не бывает двух одинаковых концертов. Потому что все каждый раз бывает другое – зрители, настроение, звезды.Фото: ГРДТ