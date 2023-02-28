Общество 28.02.2023 в 19:12

«Озёрное» подарило экипировку сборной Еравны

Спортсмены района примут участие в республиканских зимних сельских играх
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Текст: Номер один
«Озёрное» подарило экипировку сборной Еравны
Компания «Озёрное» закупила экипировку и спортивный инвентарь для команды Еравнинского района, которая примет участие в XVI республиканских зимних сельских играх.

Для игроков приобрели комплекты спортивной одежды, коньки, лыжи, ботинки, шлемы, станок для заточки коньков – всего 22 наименования на общую сумму более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Зимние сельские спортивные игры откроются 1 марта в Прибайкальском районе Бурятии. В масштабном состязании примут участие около тысячи человек из 22 муниципальных образований региона. Сильнейших выберут в восьми видах спорта: хоккее с мячом, беге на коньках, спортивном ориентировании на лыжах, лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, шахматах, шашках и настольном теннисе.

«Сельские спортивные игры многие годы объединяют людей, которые личным примером приобщают окружающих к здоровому и активному образу жизни. Мы будем горячо болеть за нашу команду! Желаем всем спортсменам и любителям спорта получить удовольствие от красивой честной борьбы и благодарим компанию «Озерное» за поддержку», –  отметил глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.

Фото: ООО «Озёрное»


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