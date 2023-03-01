Общество 01.03.2023 в 09:30

В Бурятии выявлен очаг бешенства

Диагноз «бешенство» установлен у двух лисиц, доставленных из Мухоршибирского района около поселения Хошун-Узурское  
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В Бурятии выявлен очаг бешенства
Бурятская ветеринарная лаборатория установила диагноз «бешенство» у двух лисиц, доставленных из Мухоршибирского района местности Хотогор (сельское поселение Хошун-Узурское), сообщили сегодня в республиканском управлении ветеринарии.

Проведено внеочередное экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии. Определен эпизоотический очаг заболевания и рассмотрен план мероприятий по ликвидации бешенства. Неблагополучным пунктом решено объявить максимальный радиус в соответствии с ветеринарными правилами – это 3 километра от эпизоотического очага.

На территории фермы и в радиусе трех километров от нее будет проведена вакцинация восприимчивых животных, организован подворный обход для выявления потенциально больных животных, а также будет проведено регулирование численности диких плотоядных, которые могут явиться основными переносчиками бешенства.
Согласно ветеринарным правилам карантин продлится на территории неблагополучного пункта в течение 60 дней.

Управление ветеринарии Бурятии рекомендует ни в коем случае не прикармливать диких животных, а также проводить своевременную вакцинацию животных против бешенства. Извещать о случаях нахождения диких животных в населенных пунктах необходимо Бурприроднадзор и управление ветеринарии.

Бешенство — особо опасное вирусное заболевание, общее для человека и животных, поражающее центральную нервную систему и характеризующееся высокой летальностью. К заболеванию восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек. Источником вируса бешенства являются дикие и домашние животные. Разносят бешенство из региона в регион мигрирующие дикие звери, которые могут контактировать с домашними. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства являются дикие животные (волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и др.), бродячие собаки и кошки.

Фото: unsplash.com
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инфекции бешенство очаг

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