В Бурятии выявлен очаг бешенства

Бурятская ветеринарная лаборатория установила диагноз «бешенство» у двух лисиц, доставленных из Мухоршибирского района местности Хотогор (сельское поселение Хошун-Узурское), сообщили сегодня в республиканском управлении ветеринарии.Проведено внеочередное экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии. Определен эпизоотический очаг заболевания и рассмотрен план мероприятий по ликвидации бешенства. Неблагополучным пунктом решено объявить максимальный радиус в соответствии с ветеринарными правилами – это 3 километра от эпизоотического очага.На территории фермы и в радиусе трех километров от нее будет проведена вакцинация восприимчивых животных, организован подворный обход для выявления потенциально больных животных, а также будет проведено регулирование численности диких плотоядных, которые могут явиться основными переносчиками бешенства.Согласно ветеринарным правилам карантин продлится на территории неблагополучного пункта в течение 60 дней.Управление ветеринарии Бурятии рекомендует ни в коем случае не прикармливать диких животных, а также проводить своевременную вакцинацию животных против бешенства. Извещать о случаях нахождения диких животных в населенных пунктах необходимо Бурприроднадзор и управление ветеринарии.— особо опасное вирусное заболевание, общее для человека и животных, поражающее центральную нервную систему и характеризующееся высокой летальностью. К заболеванию восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек. Источником вируса бешенства являются дикие и домашние животные. Разносят бешенство из региона в регион мигрирующие дикие звери, которые могут контактировать с домашними. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства являются дикие животные (волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и др.), бродячие собаки и кошки.Фото: unsplash.com