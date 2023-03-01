В Бурятии завершено расследование деятельности «омулевой» ОПГ

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.









В Бурятии завершено расследование деятельности ОПГ, специализировавшейся на незаконной добыче омуля в Кабанском районе, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Четверым ее участникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой».Напомним, что противоправная деятельность криминального «квартета» пресечена в августе прошлого года оперативниками уголовного розыска МВД Бурятии при участии сотрудников регионального УФСБ. Злоумышленники задержаны с поличным. У них изъято 646 хвостов незаконно выловленного байкальского омуля. Ущерб превысил 4,7 млн рублей.Следствием установлено, что в сентябре 2019 года 40-летняя улан-удэнка организовала преступную группу с целью незаконной добычи байкальского омуля. Организатор не только руководила, но и участвовала практически во всех процессах: транспортировке, переработке, хранении и сбыте незаконно выловленной рыбы, распределяла доходы.Всем участникам ОПГ были отведены роли. Так, 40-летний житель Кабанского района, имеющий практический опыт рыбака, отвечал за вылов рыбы, информирование о ее количестве, временное хранение и передачу участникам организованной группы. Приятельница лидера ОПГ, 48-летняя улан-удэнка, вела бухгалтерию, содействовала в транспортировке, переработке, хранении и сбыте незаконно выловленной рыбы. Еще одна знакомая, 47-летняя жительница Улан-Удэ, занималась организацией транспортировки, переработки, хранения и сбыта.Для обеспечения мобильности организованной группы ее участниками использовались автотранспорт, резиновая лодка с комплектом моторов, снасти, морозильное оборудование.Отметим, что трое фигурантов, в том числе две женщины – организатор и исполнитель, неоднократно привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу и реализацию водных биоресурсов, однако продолжили противоправную деятельность.Фото и видео: МВД по Бурятии