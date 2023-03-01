Общество 01.03.2023 в 10:08

В Бурятии завершено расследование деятельности «омулевой» ОПГ

При задержании у браконьеров изъято 646 хвостов байкальского омуля, ущерб превысил 4,7 млн рублей
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии завершено расследование деятельности «омулевой» ОПГ
В Бурятии завершено расследование деятельности ОПГ, специализировавшейся на незаконной добыче омуля в Кабанском районе, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Четверым ее участникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой».



Напомним, что противоправная деятельность криминального «квартета» пресечена в августе прошлого года оперативниками уголовного розыска МВД Бурятии при участии сотрудников регионального УФСБ. Злоумышленники задержаны с поличным. У них изъято 646 хвостов незаконно выловленного байкальского омуля. Ущерб превысил 4,7 млн рублей.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 года 40-летняя улан-удэнка организовала преступную группу с целью незаконной добычи байкальского омуля. Организатор не только руководила, но и участвовала практически во всех процессах: транспортировке, переработке, хранении и сбыте незаконно выловленной рыбы, распределяла доходы.

Всем участникам ОПГ были отведены роли. Так, 40-летний житель Кабанского района, имеющий практический опыт рыбака, отвечал за вылов рыбы, информирование о ее количестве, временное хранение и передачу участникам организованной группы. Приятельница лидера ОПГ, 48-летняя улан-удэнка, вела бухгалтерию, содействовала в транспортировке, переработке, хранении и сбыте незаконно выловленной рыбы. Еще одна знакомая, 47-летняя жительница Улан-Удэ, занималась организацией транспортировки, переработки, хранения и сбыта.

Для обеспечения мобильности организованной группы ее участниками использовались автотранспорт, резиновая лодка с комплектом моторов, снасти, морозильное оборудование.

Отметим, что трое фигурантов, в том числе две женщины – организатор и исполнитель, неоднократно привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу и реализацию водных биоресурсов, однако продолжили противоправную деятельность.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.



Фото и видео: МВД по Бурятии
Теги
преступность браконьеры ОПГ суд

Все новости

В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
01.03.2023 в 11:42
В Улан-Удэ снесут гаражи, мешающие строительству дороги к третьему мосту
01.03.2023 в 11:33
В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев
01.03.2023 в 11:28
Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
01.03.2023 в 11:07
Работа Комитета городского хозяйства Улан-Удэ удостоилась высокой оценки
01.03.2023 в 10:57
В Бурятии сгорели два дома
01.03.2023 в 10:15
В Бурятии завершено расследование деятельности «омулевой» ОПГ
01.03.2023 в 10:08
У-УАЗ поставил два вертолета авиакомпании «Газпрома»
01.03.2023 в 09:52
В Монголии начали реабилитировать участников спецоперации
01.03.2023 в 09:33
В Бурятии выявлен очаг бешенства
01.03.2023 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
Жители Джидинского района просят обратить внимание на ситуацию
01.03.2023 в 11:42
В Улан-Удэ снесут гаражи, мешающие строительству дороги к третьему мосту
Собственникам обещают компенсацию за участки и боксы
01.03.2023 в 11:33
В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев
Известный журналист  основал популярную частную газету «Информ Полис»
01.03.2023 в 11:28
Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
Средний курс монгольской валюты по отношению к рублю в январе составил 49,78 тугрика
01.03.2023 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru