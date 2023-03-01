В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
Накануне активисты из бурятского отделения Общероссийского Народного фронта опубликовали в своих соцсетях видео из школы в селе Желтура. Выяснилось, что уже третий год учителя вынуждены расставлять ведра по коридорам под протекающий потолок.
Как отмечают активисты ОНФ, ситуация возникла после проведенного капитального ремонта за 15 миллионов рублей.
«Сегодня 28 февраля, посмотрите, что у нас тут происходит. У нас бежит потолок. Смотрите, что творится. Раз, два, три, четыре – вот пятая речка бежит, вода течет по стене, стоит лужа. Это после ремонта, каждый год так почти»,
- рассказывает женщина на видео.
Видео также разместили в известном паблике «Аноним 03». Под постом официальная правительственная группа «Республика Бурятия» опубликовала комментарий от лица Минобразования Бурятии.
«Настаиваем на тщательной проверке этого ремонта и его последствий. Запросы направлены»,
- отметили «фронтовики».
Фото: Номер один; скриншот из видео
«Министерство образования и науки Республики Бурятия по ситуации о проблемах в Желтуринской школе Джидинского района сообщает, что до конца текущей недели сотрудниками министерства будет организован выезд в указанную образовательную организацию для выявления проблемных вопросов, в том числе по капитальному ремонту, и оценки возможности их устранения»,
- отметили в группе.