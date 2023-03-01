В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей

Накануне активисты из бурятского отделения Общероссийского Народного фронта опубликовали в своих соцсетях видео из школы в селе Желтура. Выяснилось, что уже третий год учителя вынуждены расставлять ведра по коридорам под протекающий потолок.

«Сегодня 28 февраля, посмотрите, что у нас тут происходит. У нас бежит потолок. Смотрите, что творится. Раз, два, три, четыре – вот пятая речка бежит, вода течет по стене, стоит лужа. Это после ремонта, каждый год так почти»,

- рассказывает женщина на видео.



Как отмечают активисты ОНФ, ситуация возникла после проведенного капитального ремонта за 15 миллионов рублей.

«Настаиваем на тщательной проверке этого ремонта и его последствий. Запросы направлены»,

- отметили «фронтовики».



Видео также разместили в известном паблике «Аноним 03». Под постом официальная правительственная группа «Республика Бурятия» опубликовала комментарий от лица Минобразования Бурятии.