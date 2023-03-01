В Улан-Удэ неизвестный швырнул котенка через металлический забор

Улан-удэнский благотворительный фонд «Собака счастья» в своих соцсетях поделился неприятным видеороликом. На кадрах двое мужчин идут по улице, грубо держа за шкурку котенка. Затем один из них резко отшвыривает животное за высокий металлический забор.

«Нет уже слов, чтобы описать все это Просто посмотрите видео, и вы поймёте, что мы думаем и чувствуем! Два существа (тяжело говорить - «два человека») избавились от котёнка, перекинув его через забор. Неизвестно, сколько они так несли котёнка держа за шкирку»,

- высказались волонтеры.



Как поделились активисты, котенка назвали София. Сейчас питомцу ничего не угрожает. Местных жителей поведение земляков шокировало.

«Это не люди. Как пакет с мусором перекинули»,

- недоумевают в комментариях под видео.



«Это дно вообще»,

- высказываются там же.

