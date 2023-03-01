В Улан-Удэ подведены итоги городского конкурса «Мастер Дистанта»

Вчера прошло закрытие Городского конкурса лучших учителей, реализующих дистанционное обучение «Мастер дистанта», посвященный Году педагога и наставника.Конкурс состоял из двух испытаний: дистанционный урок и мастер-класс. Педагоги представили работы, которые показывают лучшие практики дистанционного обучения с использованием разнообразных Интернет-ресурсов и других образовательных платформ на всех уровнях планирования.Призерами и победителями стали:3 место - Селиванова Татьяна, учитель биологии и химии МАОУ СОШ №1, Жербанова Оксана, учитель английского языка МАОУ СОШ №57, Петр Мотькин, учитель английского языка МАОУ СОШ №44;2 место- Иван Кошкин, учитель начальных классов МАОУ СОШ №32, Гылыкова Арюна, учитель английского языка МАОУ СОШ №12;1 место - Медведева Маргарита, учитель физики МАОУ СОШ №49, Михайлова Татьяна, учитель физики и информатики МАОУ СОШ №47, Тесла Дмитрий, учитель истории МАОУ Гимназия №14.Десять участников были отмечены индивидуальными номинациями.В этом году конкурс собрал 35 учителей и педагогов дополнительного образования. Также эксперты конкурса отметили, что по сравнению с предыдущими годами заметно повысился уровень мастерства конкурсантов: появились не только текстовые интерактивные уроки, но и интерактивные видеоуроки, использовано большое количество видеоматериалов, встраиваемые внешние ресурсы, - сообщает комитет по образованию г. Улан-Удэ.