Общество 01.03.2023 в 14:28

В Улан-Удэ штрафуют управляющие компании за сосульки на многоэтажных домах

Так, уже две «управляшки» заплатят по 60 тысяч рублей
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ штрафуют управляющие компании за сосульки на многоэтажных домах

С начала года две управляющие компании оштрафованы на 60 тысяч рублей каждая за несвоевременную очистку крыш от снега и сосулек. Всего с начала года «управляшкам» и некоммерческим организациям выписали более 45 требований и составили 33 протокола, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Сотрудники Управления административного контроля продолжают рейды по выявлению таких нарушений.

«По действующему законодательству, крыши многоквартирных домов отнесены к общедомовому имуществу. Работы по уборке снега должны проводится организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом»,

– сообщил зампредседателя Комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля КГХ: 37-72-52.



Фото: КГХ

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