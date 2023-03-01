В Улан-Удэ штрафуют управляющие компании за сосульки на многоэтажных домах

С начала года две управляющие компании оштрафованы на 60 тысяч рублей каждая за несвоевременную очистку крыш от снега и сосулек. Всего с начала года «управляшкам» и некоммерческим организациям выписали более 45 требований и составили 33 протокола, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Сотрудники Управления административного контроля продолжают рейды по выявлению таких нарушений.

«По действующему законодательству, крыши многоквартирных домов отнесены к общедомовому имуществу. Работы по уборке снега должны проводится организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом»,

– сообщил зампредседателя Комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.



Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля КГХ: 37-72-52.







Фото: КГХ