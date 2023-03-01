Электросварщица из Улан-Удэ взыскала с завода компенсацию за травму

Горожанка работала на заводе «Улан-Удэстальмост» электросварщицей. В один из рабочих дней с ней произошел несчастный случай на производстве – женщина сломала руку. Кроме того, в последующем истец получила три профессиональных заболевания с утратой 30% трудоспособности.

На заводе женщина проработала почти 24 года. Все это время она трудилась в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов.

Из-за работы в условиях воздействия химических веществ, выше допустимых концентраций, шума, превышающего предельно допустимые значения, а также воздействия локальной вибрации, превышающей предельно допустимые значения у женщины развились три профессиональных заболевания: бронхит, тугоухость и полинейропатия. Комиссия медико-социальной экспертизы установила истице 30% утраты профессиональной трудоспособности бессрочно.

За травму и полученные профзаболевания женщина просила взыскать с завода компенсацию морального вреда в сумме 700 тысяч рублей.

Согласно акту о несчастном случае следует, что мастер цеха поручил электросварщице просверлить вертикальную стенку главной балки пролетного строения. В нарушение правил охраны труда она работала на сверлильном станке в брезентовых рукавицах. Во время сверления работница наклонилась, чтобы смахнуть стружку, при этом не выключив станок. В результате ее рукавица попала под вращающееся сверло и руку заломило, женщина получила перелом руки.

«Поскольку травма была получена истцом при исполнении трудовых обязанностей в ЗАО «Улан-Удэстальмост», то на указанном ответчике лежит обязанность денежной компенсации морального вреда», - приходит к выводу суд.

Исковые требования горожанки Железнодорожный районный суд решил удовлетворить частично.

«Взыскать с ЗАО «Улан-Удэстальмост» компенсацию морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве в размере 50 000 рублей, компенсацию морального вреда в связи с профессиональными заболеваниями в размере 390 000 рублей, всего в общей сумме 440 000 рублей», - постановила судья.



Фото: "Номер один"