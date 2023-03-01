Общество 01.03.2023 в 15:21

Электросварщица из Улан-Удэ взыскала с завода компенсацию за травму

Женщина сломала руку на рабочем месте

A- A+
Текст: "Номер один"
Электросварщица из Улан-Удэ взыскала с завода компенсацию за травму

Горожанка работала на заводе «Улан-Удэстальмост» электросварщицей. В один из рабочих дней с ней произошел несчастный случай на производстве – женщина сломала руку. Кроме того, в последующем истец получила три профессиональных заболевания с утратой 30% трудоспособности.

На заводе женщина проработала почти 24 года. Все это время она трудилась в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов.

Из-за работы в условиях воздействия химических веществ, выше допустимых концентраций, шума, превышающего предельно допустимые значения, а также воздействия локальной вибрации, превышающей предельно допустимые значения у женщины развились три профессиональных заболевания: бронхит, тугоухость и полинейропатия. Комиссия медико-социальной экспертизы установила истице 30% утраты профессиональной трудоспособности бессрочно.

За травму и полученные профзаболевания женщина просила взыскать с завода компенсацию морального вреда в сумме 700 тысяч рублей.

Согласно акту о несчастном случае следует, что мастер цеха поручил электросварщице просверлить вертикальную стенку главной балки пролетного строения. В нарушение правил охраны труда она работала на сверлильном станке в брезентовых рукавицах. Во время сверления работница наклонилась, чтобы смахнуть стружку, при этом не выключив станок. В результате ее рукавица попала под вращающееся сверло и руку заломило, женщина получила перелом руки.

«Поскольку травма была получена истцом при исполнении трудовых обязанностей в ЗАО «Улан-Удэстальмост», то на указанном ответчике лежит обязанность денежной компенсации морального вреда», - приходит к выводу суд.

Исковые требования горожанки Железнодорожный районный суд решил удовлетворить частично.

«Взыскать с ЗАО «Улан-Удэстальмост» компенсацию морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве в размере 50 000 рублей, компенсацию морального вреда в связи с профессиональными заболеваниями в размере 390 000 рублей, всего в общей сумме 440 000 рублей», - постановила судья.

 
Фото: "Номер один"

Теги
травма завод суд компенсация

Все новости

В Бурятии назвали самые популярные виды спорта
01.03.2023 в 16:17
В Улан-Удэ задержан матереубийца
01.03.2023 в 16:07
В Бурятию с началом весны приходит плюсовая температура
01.03.2023 в 15:50
Власти Бурятии намерены расширять сотрудничество с Монголией
01.03.2023 в 15:44
Электросварщица из Улан-Удэ взыскала с завода компенсацию за травму
01.03.2023 в 15:21
В районе Бурятии поймали с поличным браконьеров
01.03.2023 в 15:11
Жительница Бурятии наказала энергетиков за гибель коров
01.03.2023 в 14:56
ВСЖД установит на вокзалах 13 новых интерактивных справочных
01.03.2023 в 14:52
В Улан-Удэ штрафуют управляющие компании за сосульки на многоэтажных домах
01.03.2023 в 14:28
В Улан-Удэ неизвестный швырнул котенка через металлический забор
01.03.2023 в 14:09
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Бурятии назвали самые популярные виды спорта
Спортом сейчас занимается почти каждый второй житель республики
01.03.2023 в 16:17
В Улан-Удэ задержан матереубийца
Пьяный 33-летний сын нанес своей 69-летней матери множество ударов острым предметом  
01.03.2023 в 16:07
В Бурятию с началом весны приходит плюсовая температура
В ближайшие три дня местами до +9 градусов
01.03.2023 в 15:50
В районе Бурятии поймали с поличным браконьеров
Они устанавливали запрещенные законом металлические петли на зайца-беляка
01.03.2023 в 15:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru