Общество 01.03.2023 в 16:17

В Бурятии назвали самые популярные виды спорта

Спортом сейчас занимается почти каждый второй житель республики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии назвали самые популярные виды спорта
В Бурятии физической культурой и спортом занимаются более 461 тыс. человек, за последние 5 лет количество спортсменов в республике увеличилось в 1,6 раза. Такие данные обнародовал сегодня Бурятстат.

Вырос и уровень обеспеченности жителей республики спортивными сооружениями, их пропускная способность увеличилась с 47,5% в 2016 году до 61% в 2021 году. Количество спортивных объектов выросло с 1767 до 2065 единиц.

Наиболее массовыми видами спорта, развиваемыми в спортивных секциях и группах в Бурятии, стали: волейбол (16% от общей численности занимавшихся), футбол (13,3%), легкая атлетика (7,1%), баскетбол (6,5%). Также популярными видами спорта являются лыжные гонки (4,8%), фитнес-аэробика (4%) и спортивная борьба (3,6%).


Фото: pixabay.com, инфографика: Бурятстат
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