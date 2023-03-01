Общество 01.03.2023 в 17:32

В Улан-Удэ начинают возведение здания театра песни и танца «Байкал»

Подписан контракт с подрядчиком, который приступил к подготовительным работам стройплощадке
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В Улан-Удэ начинают возведение здания театра песни и танца «Байкал»
В Бурятии заключили контракт с подрядчиком на строительство здания театра песни и танца «Байкал», сообщил в своем телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов.

«Сейчас ведутся подготовительные работы на стройплощадке и в скором времени подрядчики приступают непосредственно к строительству универсального концертного зала. Театрально-культурный центр будет большой и расположится в границах сразу трех улиц - Советской, Свободы, Каландаришвили в районе набережной Селенги», - написал Алексей Цыденов.



Напомним, бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» - профессиональный коллектив с многолетним опытом работы в России и за рубежом, ведущий свою историю с 1942 года. До сих пор у театра, имеющего свой оркестр, танцевальную труппу и вокалистов, нет своего собственного здания.

Примерная сметная стоимость строительства ранее оценивалась в сумму более 1,5 млрд рублей.

Фото: egov-buryatia.ru
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