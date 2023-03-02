В Бурятии и Иркутской области усилят надзор за выездом машин на лед Байкала

Транспортные полицейские и сотрудники взаимодействующих ведомств проведут профилактические рейды на Байкале. Решение об этом приняли на межведомственном совещании в Иркутской области.

«Тотальное игнорирование гражданами требований природоохранного законодательства приводит к травмированию людей, повреждению имущества, нанесению вреда окружающей среде. На совещании принято решение об усилении работы по выявлению правонарушений на водных объектах ввиду увеличения числа происшествий с транспортными средствами. На особом контроле – популярные места отдыха и выезда техники на лёд озера Байкал»,

- сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.



Масштабная работа будет проводиться до стабилизации обстановки. Её цель - пресечение правонарушений, которые допускают организаторы массовых мероприятий и обычные отдыхающие.

Фото: "Номер один"