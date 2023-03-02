Общество 02.03.2023 в 10:43

В мае в Бурятии откроют центр военно-спортивной подготовки

Отдельное внимание в нем будет уделено обучению военнослужащих и добровольцев
A- A+
Текст: Константин Воронов
В мае в Бурятии откроют центр военно-спортивной подготовки
Сопредседатели Российского Союза боевых искусств (РСБИ) – первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев – провели совещание с главами регионов, в которых по поручению президента будут созданы пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

«В 12 регионах Российской Федерации создаются пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Эта работа ведётся по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Ключевая роль в создании центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отведена Российскому Союзу боевых искусств, который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. За 17 лет существования РСБИ воспитал почти 3 тысяч мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, более 150 заслуженных мастеров спорта России. В секциях РСБИ занимаются свыше 5 млн человек.

Для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны 12 регионов: Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

По словам вице-премьера, для работы в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отобрано 216 инструкторов. Сейчас они проходят обучение, которое состоит из трёх этапов. В Российском университете спецназа в Гудермесе инструкторы прошли обучение по тактической, инженерной и огневой подготовке, а также по управлению беспилотными летательными аппаратами. В учебном центре «Машук» в Пятигорске они пройдут курс идеологической подготовки. После этого запланировано обучение в Московском государственном педагогическом университете по дисциплинам «теория и методика военно-спортивной подготовки», «тактическая медицина» и «военно-тактические игры».

Работа центров начнётся в мае. К обучению в каждом центре приступит смена в 300 человек. В течение года планируется обучить не менее 9 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, центры будут заниматься подготовкой и обучением молодёжи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов. Было поддержано предложение использовать центры в качестве площадки для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету ОБЖ.

Отдельное внимание будет уделено обучению военнослужащих и добровольцев, отправляющихся в зону Специальной военной операции. «Мы должны победить, поэтому подготовку наших бойцов необходимо сделать максимально эффективной», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Все новости

В мае в Бурятии откроют центр военно-спортивной подготовки
02.03.2023 в 10:43
В Бурятии и Иркутской области усилят надзор за выездом машин на лед Байкала
02.03.2023 в 10:43
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
02.03.2023 в 09:46
В Бурятии бездомный обокрал приютивших его монахов
02.03.2023 в 09:29
В Улан-Удэ у пассажира, вылетающего в Улан-Батор, изъяли более 1 млн рублей
02.03.2023 в 09:21
Сверхурочная работа
02.03.2023 в 09:00
Жители Бурятии становятся жертвами украинских хакеров
02.03.2023 в 06:00
Дан старт приёму заявок на выдачу грантов инновационному малому бизнесу
01.03.2023 в 19:06
Власти города Бабушкин в Бурятии продают баню
01.03.2023 в 17:37
В Бурятии автомобиль застрял в байкальской трещине
01.03.2023 в 17:33
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Бурятии и Иркутской области усилят надзор за выездом машин на лед Байкала
Рейды на водных объектах усилят в выходные дни
02.03.2023 в 10:43
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
Эта модификации известной машины Камова готовится к выпуску на У-УАЗ
02.03.2023 в 09:46
В Улан-Удэ у пассажира, вылетающего в Улан-Батор, изъяли более 1 млн рублей
Он пояснил, что не знал о необходимости письменного декларирования наличных денег
02.03.2023 в 09:21
Сверхурочная работа
Можно ли от нее отказаться?
02.03.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru