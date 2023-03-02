В мае в Бурятии откроют центр военно-спортивной подготовки

Сопредседатели Российского Союза боевых искусств (РСБИ) – первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев – провели совещание с главами регионов, в которых по поручению президента будут созданы пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.«В 12 регионах Российской Федерации создаются пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Эта работа ведётся по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – открыл совещание Юрий Трутнев.Ключевая роль в создании центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отведена Российскому Союзу боевых искусств, который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. За 17 лет существования РСБИ воспитал почти 3 тысяч мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, более 150 заслуженных мастеров спорта России. В секциях РСБИ занимаются свыше 5 млн человек.Для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны 12 регионов: Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.По словам вице-премьера, для работы в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отобрано 216 инструкторов. Сейчас они проходят обучение, которое состоит из трёх этапов. В Российском университете спецназа в Гудермесе инструкторы прошли обучение по тактической, инженерной и огневой подготовке, а также по управлению беспилотными летательными аппаратами. В учебном центре «Машук» в Пятигорске они пройдут курс идеологической подготовки. После этого запланировано обучение в Московском государственном педагогическом университете по дисциплинам «теория и методика военно-спортивной подготовки», «тактическая медицина» и «военно-тактические игры».Работа центров начнётся в мае. К обучению в каждом центре приступит смена в 300 человек. В течение года планируется обучить не менее 9 тысяч человек.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, центры будут заниматься подготовкой и обучением молодёжи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов. Было поддержано предложение использовать центры в качестве площадки для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету ОБЖ.Отдельное внимание будет уделено обучению военнослужащих и добровольцев, отправляющихся в зону Специальной военной операции. «Мы должны победить, поэтому подготовку наших бойцов необходимо сделать максимально эффективной», – подчеркнул Юрий Трутнев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии