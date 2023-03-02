Общество 02.03.2023 в 11:04

В Улан-Удэ появятся еще три точки приема жидких отходов

В них будут сливать отходы из северо-восточной и юго-восточной частей города
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ появятся еще три точки приема жидких отходов
До конца этого года в Улан-Удэ начнут работу ещё три точки приема жидких бытовых отходов. Новые специально оборудованные сливные станции заработают в микрорайоне Энергетик, на ул. Мунгонова и в районе Спиртзаводского тракта, сообщили в МУП «Водоканал».

- С 1 сентября этого года в Улан-Удэ вступит в силу закон, который позволит штрафовать нарушителей, сливающих нечистоты в непредназначенных для этого местах. Для удобства жителей, проживающих в отдалённых неканализированных районах города, принято решение об оборудовании дополнительных точек приема жидких отходов. Это позволит организовать сбор стоков от жилых домов, расположенных в северо-восточной и юго-восточной частях города, например, в микрорайонах Восточный, Забайкальский, Тальцы, а также с поселков Эрхирик, Онохой и т.д., - рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Сегодня в Улан-Удэ действуют пять специально отведённых мест для приёма жидких бытовых отходов, которые обслуживает «Водоканал».

Как сообщили на предприятии, за последнее время значительно участились случаи выявления незаконных сливов жидких отходов в систему городской канализации. При этом нелегальный слив сточных вод способен нанести большой вред окружающей среде, загрязнив почву и грунтовые подземные воды. Однако в ближайшем будущем за такие действия нарушителей ждёт штраф.

- При незаконных сливах отходов может произойти крупный засор на сетях водоотведения. Нередко частные перевозчики сбрасывают стоки в колодцы, расположенные непосредственно вблизи жилых домов. Сливные станции, которые мы оборудовали, рассчитаны на большую нагрузку и, конечно, расположены для удобства и безопасности горожан в санитарно-охранной зоне, в значительном отдалении от жилых застроек, - сообщил заместитель главного инженера по водоотведению МУП «Водоканал» Сергей Перфильев.

Открытие новых сливных станций никак не увеличит стоимость вывоза жидких бытовых отходов для горожан. Тарифы на прием стоков для частных перевозчиков останутся на прежнем уровне.

- Цены на приём стоков в централизованную канализацию остаются без изменений и соответствуют установленному РСТ тарифу - 34,13 рублей/м3, - отметил Сергей Перфильев.

Фото: МУП «Водоканал»
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