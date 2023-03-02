Общество 02.03.2023 в 12:41

В Бурятии задержали сельчанина, обокравшего столичную гостью

Женщина приехала в деревню погостить к родителям, навестить друзей и одноклассников
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Текст: Номер один
В Бурятии задержали сельчанина, обокравшего столичную гостью
В Бурятии в дежурную часть ОМВД России по Бичурскому району поступил телефонный звонок от 55-летней жительницы Улан-Удэ о том, что у нее похитили сумку, в которой находилось более 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Женщина рассказала, что приехала в село погостить к родителям, а заодно навестить своих друзей и одноклассников. После распития у знакомого спиртного у неё и пропала сумка с деньгами.

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к преступлению причастен 33-летний местный житель, с которым горожанка  употребляла алкоголь у приятеля.

Злоумышленник признался, что встретил потенциальную жертву в магазине, где та вместе с товарищем покупала очередную порцию спиртных напитков. Внимание подозреваемого привлекли крупные купюры, которыми женщина рассчитывалась за товар. Замыслив похитить чужие деньги, 33-летний односельчанин решил нанести визит гражданам, а когда после застолья хозяин попросил гостей покинуть дом – снял с плеча изрядно выпившей собутыльницы сумку. Похищенные наличные он потратил на спиртное и продукты питания (полицейскими в настоящее время изъята часть средств), от сумки избавился.

Отметим, злоумышленник ранее осужден за поджог дома.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
Теги
преступность кража заержание

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