Желание россиян эмигрировать радикально снизилось

В России складывается скептичное отношение к эмиграции: только 8% россиян хотели бы переехать на постоянное место жительства за рубеж. Лишь каждый пятый россиянин заинтересован в получении образования и трудоустройстве детей и внуков за рубежом (по 20%).Видимо, мировые кризисы — политический, экономический и финансовый — приводят к тому, что россияне в 2023 году активнее делают выбор в пользу обучения и работы подрастающего поколения в своей стране.Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) представил данные исследования о том, в России или за рубежом россияне видят будущее для себя и своих детей и внуков сейчас и 30 лет назад.Думая о будущем своих детей и внуков, россияне отдают предпочтение России как стране, где их дети и внуки будут учиться и работать: 71% не заинтересованы, чтобы дети и внуки получили образование за рубежом, 70% против их трудоустройства в другой стране.Только каждый пятый россиянин высказал желание, чтобы дети и внуки учились или нашли работу за рубежом (по 20%). По сравнению с 1993 годом желательность зарубежного образования для детей и внуков снизилась на 33%, а работы за рубежом — на 22%.Заинтересованных в учебе не в России больше среди молодежи (51% в возрастной группе 18-24 года и 31% в возрастной группе 25-34 года), как и заинтересованных в работе за рубежом (54% в возрастной группе 18-24 года и 30% в возрастной группе 25-34 года). Очевидно, в молодежной среде широко распространено мнение, что учиться и работать за рубежом — престижно и модно.Наибольший интерес к обучению за рубежом детей, внуков проявили россияне с плохим или очень плохим материальным положением (29%), проживающие в Москве и Санкт-Петербурге (28%) и в городах-миллионниках (30%), активные потребители интернета (37%).В трудоустройстве детей и внуков за границей больше всего заинтересованы россияне с очень плохим или плохим материальным положением (30%), проживающие в городах-миллионниках (33%), активные потребители интернета(35%).Россияне считают свою страну привлекательным местом постоянного жительства как для детей и внуков, так и для себя. За последние 30 лет на 16 % — до 83% выросла незаинтересованность в эмиграции детей и внуков за рубеж. По сравнению с 1993 годом на 18%. стало больше россиян, которые сами не хотят никуда уезжать из России (90%).Чем старше респонденты, тем больше среди них отвергающих эмиграцию: как для детей и внуков (87% среди 45-59-летних и 95% в группе 60+ vs. 60% в группе 18-24-летних, 67% среди 25-34-летних), так и для себя (97% в группе 60+ vs. 76% в группе 18-24-летних, 79% среди 25-34-летних).Возможно, с возрастом приходит понимание достоинств и недостатков жизни в любой стране, что жить, например, в Европе далеко не всегда лучше, чем в России. Более того, с возрастом усиливается желание, чтобы близкие, родные люди были рядом и не уезжали жить в другую страну, а интерес к перемене места жительства ослабевает.Желание, чтобы дети и внуки жили на Родине, чаще звучало в группах россиян со средним специальным образованием (техникум) (89%), проживающих в селах (89%), активных телезрителей и активных потребителей телевидения и интернета (96% и 90% соответственно).Об отсутствии желания эмигрировать чаще говорили россияне с очень хорошим или хорошим материальным положением семьи (93%), проживающие в селах (95%), активные телезрители и активные потребители телевидения и интернета (98% и 94% соответственно).Эмиграцию поддерживает каждый десятый опрошенный (11% для детей, внуков и 8% для себя). В 2023 году по сравнению с 1993 годом одобрение эмиграции как для детей и внуков, так и для себя высказывали реже.Чем моложе россияне, тем выше доля позитивно относящихся к эмиграции детей и внуков (30% среди 18-24-летних и 19% среди 25-34-летних vs. 3% в группе 60+), а также открытых для рассмотрения этого вопроса для себя (18% среди 18-24-летних и 15% среди 25-34-летних vs. 3% в группе 60+). Свойственное юности желание открытий, новых эмоций и впечатлений движет молодежью и в наши дни.Выше всего заинтересованность в эмиграции детей, внуков у россиян, материальное положение которых очень плохое или плохое (22%), среди имеющих незаконченное высшее или высшее образование (14%), проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и в городах-миллионниках (16% и 19% соответственно), активных потребителей интернета (22%).Больше всего заинтересованных в своей эмиграции среди россиян, материальное положение которых очень плохое или плохое (20%), проживающих в городах-миллионниках (14%), активных потребителей интернета (15%).Фото: pixabay.com