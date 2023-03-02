В Бурятии модернизируют рыбоводные омулевые заводы

Правительство РФ в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» выделило средства на реконструкцию Большереченского рыбоводного завода в Кабанском районе Бурятии, сообщили в правительстве республики.Работы будут завершены в 2024 году. Реконструкция завода позволит увеличить мощность по выпуску личинок омуля в два с половиной раза: с 500 млн до 1,25 млрд личинок. Кроме того, впервые за последние 10 лет будут запущены мощности по выпуску 2,5 млн штук молоди омуля, выживаемость которой выше личинок.Заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым посетила сегодня Большереченский рыбоводный омулевый завод, с 1933 года занимающийся искусственным воспроизводством байкальского омуля. Вице-премьер провела выездное совещание. Руководство завода представило план реконструкции.«Наша задача - сделать так, чтобы популяция байкальского омуля сохранялась, чтобы мы занимались искусственным воспроизводством. Задача этого завода – обеспечить это искусственное воспроизводство. Соответствующие мероприятия включены в национальный проект «Экология» для того, чтобы произвести модернизацию и строительство завода, который должен стать современным. Важно обратить внимание на преемственность технологий, чтобы лучшие практики воспроизводства были здесь сохранены», - заявила Виктория Абрамченко.Она также подчеркнула, что особого внимания требует решение задач по привлечению молодых кадров на завод, развитию и применению новых технологий, в том числе системы учета и контроля выпуска личинок. В рамках модернизации по государственному контракту на заводе будут проведены следующие работы: строительство новой насосной станции, котельной, цеха подращивания молоди для байкальского омуля, сетей водоснабжения, электроснабжения, а также ремонт садковой базы.«Реконструкция в основном касается системы водоподачи, это ключевой момент, потому что икра без воды не инкубируется. Плюс мощности по подращиванию молоди: это цех подращивания и пруд. И, конечно, система обеспечения электричества - то есть, автоматические станции, которые будут в случае отказа РЭС автоматически запускать электричество. Без него воду не подашь в цех. К 9 сентября база должна быть готова к приёмке производителей», - рассказал директор Большереченского рыбоводного омулевого завода Виктор Матанцев.«Мощность рыбоводного завода по закладке икры на инкубацию составляет 1,2 млрд. Увеличения числа рабочих мест не требуется. У нас 12 прекрасных рыбоводов. А в момент отлова и добычи производителей омуля выходят сезонные рабочие, которые занимаются добычей», - рассказал Виктор Матанцев.По нацпроекту «Экология» в Бурятии также будут реконструированы Баргузинский и Селенгинский рыбзаводы. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что эффективность работы заводов по искусственному воспроизводству станет основой для снятия ограничений на вылов омуля.«Возможность ловить омуль для местных жителей имеет большое значение. На этом завязано много социальных вопросов. Поэтому мы очень благодарны, что в рамках нацпроекта поддержана реконструкция заводов: этот завод (Большереченский), Баргузинский, Селенгинский. Это дает возможность ежегодного стабильного воспроизводства. И, соответственно, открывает возможность любительского вылова. С этого года Росрыболовство открыло любительский лов, он будет летом разрешен две недели. И, пока количество участков, где вылов разрешен, ограничено, все мы видим, что поголовье омуля восстанавливается. И это вселяет уверенность в том, что в ближайшие годы в большем объеме будет разрешен любительский вылов, и в дальнейшем - в промышленных объемах», - отметил Алексей Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru