Нововведения для водителей

Вопрос: «Слышал, что в 2023 году изменилась стоимость техосмотра на автомобиль. Правда ли это?»

Федеральная антимонопольная служба изменила методику расчёта стоимости техосмотра.

Утверждены минимальные тарифы:

- для легковых автомобилей - 913 руб.;

- для автобусов до 5 тонн - 1563 руб., более 5 тонн - 1888 руб.;

- для грузовиков до 3,5 тонн - 999 руб., от 3,5 до 12 тонн - 1821 руб., более 12 тонн - 1966 руб.;

- для мотоциклов - 321 руб.

Максимальный тариф рассчитывается отдельно в каждом регионе.

Новые госпошлины. С 1 января 2023 года ввели госпошлины при оформлении:

- разрешения на изменение конструкции автомобиля - 1000 руб.;

- допуска транспортного средства к перевозке опасных грузов - 1500 руб.;

- продления срока действия такого допуска - 1000 руб.

С 800 до 1500 руб. увеличена госпошлина за выдачу свидетельства о том, что автомобиль с изменённой конструкцией - то есть с деталями, которые не предусмотрены производителем - соответствует требованиям безопасности.

Продлены программы льготного автокредитования. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлены до конца 2023 года. По ним машину отечественной сборки стоимостью до 2 млн руб. и весом до 3,5 т. можно купить со скидкой 20%, для жителей Дальнего Востока - 25%.

Электронные документы. Через приложение «Госуслуги Авто» можно предъявить сотруднику ГИБДД цифровые копии водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Важно! Оригиналы документов нужно возить с собой.

С помощью приложения также можно:

- оформить европротокол онлайн;

- уплатить или обжаловать штраф;

- перед покупкой проверить, не наложены ли на машину ограничения и не в угоне ли она;

- записаться на регистрацию автомобиля или замену водительских прав.

Отмена скидки. С 1 января 2023 года перестала действовать скидка 30% на оплату госпошлины через «Госуслуги» при получении прав или регистрации автомобиля.

Компенсация 50% от стоимости ОСАГО. Люди с инвалидностью, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, а также их законные представители могут получить компенсацию стоимости полиса ОСАГО. Заявление подавать не нужно: сведения поступают автоматически. Однако если деньги не придут, то можно оформить заявку через «Госуслуги».