Нововведения для водителей
Вопрос: «Слышал, что в 2023 году изменилась стоимость техосмотра на автомобиль. Правда ли это?»
Федеральная антимонопольная служба изменила методику расчёта стоимости техосмотра.
Утверждены минимальные тарифы:
- для легковых автомобилей - 913 руб.;
- для автобусов до 5 тонн - 1563 руб., более 5 тонн - 1888 руб.;
- для грузовиков до 3,5 тонн - 999 руб., от 3,5 до 12 тонн - 1821 руб., более 12 тонн - 1966 руб.;
- для мотоциклов - 321 руб.
Максимальный тариф рассчитывается отдельно в каждом регионе.
Новые госпошлины. С 1 января 2023 года ввели госпошлины при оформлении:
- разрешения на изменение конструкции автомобиля - 1000 руб.;
- допуска транспортного средства к перевозке опасных грузов - 1500 руб.;
- продления срока действия такого допуска - 1000 руб.
С 800 до 1500 руб. увеличена госпошлина за выдачу свидетельства о том, что автомобиль с изменённой конструкцией - то есть с деталями, которые не предусмотрены производителем - соответствует требованиям безопасности.
Продлены программы льготного автокредитования. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлены до конца 2023 года. По ним машину отечественной сборки стоимостью до 2 млн руб. и весом до 3,5 т. можно купить со скидкой 20%, для жителей Дальнего Востока - 25%.
Электронные документы. Через приложение «Госуслуги Авто» можно предъявить сотруднику ГИБДД цифровые копии водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства.
Важно! Оригиналы документов нужно возить с собой.
С помощью приложения также можно:
- оформить европротокол онлайн;
- уплатить или обжаловать штраф;
- перед покупкой проверить, не наложены ли на машину ограничения и не в угоне ли она;
- записаться на регистрацию автомобиля или замену водительских прав.
Отмена скидки. С 1 января 2023 года перестала действовать скидка 30% на оплату госпошлины через «Госуслуги» при получении прав или регистрации автомобиля.
Компенсация 50% от стоимости ОСАГО. Люди с инвалидностью, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, а также их законные представители могут получить компенсацию стоимости полиса ОСАГО. Заявление подавать не нужно: сведения поступают автоматически. Однако если деньги не придут, то можно оформить заявку через «Госуслуги».