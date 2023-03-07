Общество 07.03.2023 в 09:00

ЕДВ инвалиду и ветерану

Можно ли получать две выплаты одновременно?
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Текст: Номер один
ЕДВ инвалиду и ветерану
Номер один

Вопрос: «Я, как ветеран труда, получаю ЕДВ. Сейчас мне дали инвалидность, где тоже положена ЕДВ. Могу ли я получать две выплаты одновременно?»

ЕДВ - это компенсационная выплата, который выплачивается гражданам за счет средств федерального бюджета и не зависит от факта установления пенсионного обеспечения. Право на ее получение имеют отдельные группы граждан РФ:

- граждане, имеющие одну из трех групп инвалидности;

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие аварии на ЧАЭС;

- лица, обладающие статусом ветерана по отдельным категориям;

- субъекты, имеющие особые заслуги в виде государственных наград и т.д.;

- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

- иные группы льготников, прямо указанные в нормативных правовых актах.

Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных инвалидам, определен статьей 31 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В соответствии с данной статьей, если инвалид имеет право на одну и ту же меру социальной защиты по Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ и одновременно по другому правовому акту, мера социальной защиты предоставляется только по одному из них.

Таким образом, гражданин, являясь инвалидом и ветераном труда, может получать ежемесячную денежную выплату только по одному основанию.

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