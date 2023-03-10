Ремонт в квартире за счет управляющей организации

Вопрос: «Живу на последнем этаже в пятиэтажке. В одной из комнат затопило натяжной потолок от растаявшего на крыше снега. Обязана ли наша УК возместить мне ущерб по сливу воды с потолка?»

Ольга А.

Управляющая организация отвечает за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Но это не только текущий ремонт коммуникаций в подъезде.

Вот что УК обязана чинить в квартирах собственников без дополнительной платы:

- трубы, которые входят в квартиру, включая запорный кран на радиаторах;

- радиаторы, если нет запорного крана;

- потолок из-за протекающей крыши;

- стояки;

- межпанельные швы;

- ремонт или возмещение ущерба, если имущество повреждено по вине УК

Дополнительные работы за отдельную плату можно проводить только с письменного согласия собственника.

Напомним, перечень услуг определяется договором управления МКД (многоквартирным домом). Обязательными элементами такого договора всегда являются:

- услуги и работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества;

- коммунальные услуги, а также иная, направленная на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Договор этот, согласно п.6 Постановления Правительства РФ № 354, является возмездным. То есть, какого-то перечня «бесплатных» услуг не существует.