Общество 10.03.2023 в 09:00

Ремонт в квартире за счет управляющей организации

На что можно рассчитывать?
A- A+
Текст: Номер один
Ремонт в квартире за счет управляющей организации
Pixabay

Вопрос: «Живу на последнем этаже в пятиэтажке. В одной из комнат затопило натяжной потолок от растаявшего на крыше снега. Обязана ли наша УК возместить мне ущерб по сливу воды с потолка?» 

Ольга А.

Управляющая организация отвечает за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Но это не только текущий ремонт коммуникаций в подъезде.

Вот что УК обязана чинить в квартирах собственников без дополнительной платы:

- трубы, которые входят в квартиру, включая запорный кран на радиаторах;

- радиаторы, если нет запорного крана;

- потолок из-за протекающей крыши;

- стояки;

- межпанельные швы;

- ремонт или возмещение ущерба, если имущество повреждено по вине УК

Дополнительные работы за отдельную плату можно проводить только с письменного согласия собственника.

Напомним, перечень услуг определяется договором управления МКД (многоквартирным домом). Обязательными элементами такого договора всегда являются:

- услуги и работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества;

- коммунальные услуги, а также иная, направленная на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Договор этот, согласно п.6 Постановления Правительства РФ № 354, является возмездным. То есть, какого-то перечня «бесплатных» услуг не существует.

 

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ транспортные полицейские наказали двух авиапассажиров
10.03.2023 в 10:02
Мобилизованный житель Бурятии пропал без вести
10.03.2023 в 09:59
Ремонт в квартире за счет управляющей организации
10.03.2023 в 09:00
Предприниматели в Бурятии массово закрывают бизнес
10.03.2023 в 06:00
В Чите из-под завалов взрыва в доме спасены 12 человек, в том числе трое детей
09.03.2023 в 20:17
Волонтеры из Бурятии изготовили фиксаторы для жгутов
09.03.2023 в 18:00
В Улан-Удэ подросток порезал молодого мужчину
09.03.2023 в 17:51
В Улан-Удэ горела подстанция
09.03.2023 в 17:43
В Улан-Удэ горожанка подарила себе на 8 марта уголовное дело
09.03.2023 в 17:36
В Улан-Удэ и четырех районах Бурятии будут бесплатно стерилизовать собак
09.03.2023 в 17:35
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

Читайте также
В Улан-Удэ транспортные полицейские наказали двух авиапассажиров
Их привлекли к ответственности за курение на борту воздушного лайнера
10.03.2023 в 10:02
Мобилизованный житель Бурятии пропал без вести
Супруга военного попросит помочь найти ее мужа
10.03.2023 в 09:59
В Чите из-под завалов взрыва в доме спасены 12 человек, в том числе трое детей
Пострадали сесть человек, возбуждены два уголовных дела, взятых под контроль прокуратурой
09.03.2023 в 20:17
Волонтеры из Бурятии изготовили фиксаторы для жгутов

Жители республики изготовили 100 фиксаторов

09.03.2023 в 18:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru