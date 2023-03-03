Общество 03.03.2023 в 10:35

Лесники призывают жителей Бурятии заранее заготавливать дрова

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Текст: Константин Воронов
Лесники призывают жителей Бурятии заранее заготавливать дрова
Республиканское агентство лесного хозяйства призвало жителей Бурятии заранее озаботиться заготовкой дров к новому отопительному сезону, пока цены на них снова не поползут вверх.

По закону норматив заготовки дров для граждан составляет 20 кубометров, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров. Жители Бурятии могут воспользоваться несколькими способами заготовки, в том числе в период действия особого противопожарного режима.

Как пояснили в РАЛХе, для отведения лесосеки под заготовку древесины для собственных нужд и заключения договора купли-продажи лесных насаждений местным жителям необходимо обратиться в ближайшее лесничество. При этом под рубку могут идти не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и спелые перестойные деревья, то есть зелёные насаждения.

«Жители, которые заготавливают древесину на лесосеках, могут посещать лесные массивы в том числе в период действия особого противопожарного режима, строго соблюдая правила пожарной безопасности. С собой у местного жителя должны быть подтверждающие документы на заготовку древесины» - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Кроме этого, на сайте Бурприроды определены места, откуда местные жители могут забрать древесину по ценам ниже рыночных. В списке указаны склады и пункты приёма древесины. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

Фото: «Номер один»
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