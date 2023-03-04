В Бурятии готовятся к реформе высшего образования

В российской системе образования грядут перемены. Назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам различных сфер нашей жизни. В послании Федеральному Собранию президент заявил: «Нужен синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий». Но в чем же отличие двух систем и почему мы отказываемся от западной спустя 20 лет?Далеко не все знают, что же такое Болонская система. Для этого напоминаем, что это система высшего образования, представляющая собой единый стандарт обучения, принятый в вузах разных государств. Создание единых образовательных стандартов произошло еще в 1999 году. Непосредственно к Болонскому процессу Россия присоединилась лишь в 2003 году. Всего через три года после того, как государством начал управлять президент Путин.Суть Болонской системы заключается в том, что процесс обучения делится на два этапа: бакалавриат и магистратура. Такая возможность оказывает и психологическое давление. Так как человек может отучиться первые четыре года, стать бакалавром и не пойти получать образование дальше. Но бакалавр это среднее управленческое звено. Квалифицированно управлять крупными компаниями может только человек с огромным набором знаний. И этот шанс прервать обучение позволяет обществу разделиться по классам и распределиться по рабочим уровням.Чтобы ускорить этот процесс, проверка знаний в Болонской системе основана непосредственно на тестировании. Это позволяет системе быть более заточенной на координацию и создание лучших специалистов в своих областях. Получающих знания по узконаправленным специальностям в магистратуре. И из-за этого человек становился квалифицированным специалистом в своей отрасли, но неспособным широко мыслить.Советское же образование еще со школьной скамьи затрагивало многие аспекты человеческой жизни. Благодаря этому каждый гражданин был разносторонним. В СССР выпускник, выходя из школы, имел средний балл для поступления в институт, который давался на основании оценок по всем пройденным предметам. В нынешнее время школьное образование заканчивается в начале девятого класса, так как каждый ученик к тому моменту уже знает, на каких конкретно предметах ему необходимо сконцентрироваться для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Остальные уходят на второстепенный план.Что касается образования в вузах, казалось бы, специалитет подразумевает узкую направленность, как и магистратура. Но основанная суть советской системы образования заключалась в достойной проверке полученных знаний. Проверялись они непосредственно через сдачу экзаменов с помощью вытягивания билетов. Основное отличие тестов от билетов в том, что в тесте человек может ответить наугад, а через билеты вынужден давать развернутый ответ. Общение с педагогами лицом к лицу на экзаменах и более глубокое размышление над вопросом помогало выпускникам обучиться мыслить шире. Также каждому предмету уделялось равное количество времени и сил на изучение.К тому же университеты того времени всегда были заинтересованы в талантливых людях. Каждый мог поступить в престижный вуз, независимо выходцем из какой семьи он являлся. Большой вес имели и различные олимпиады: районные, межрайонные, городские и т.д. Победы на них действительно давали больше возможностей при поступлении.На прошлой неделе глава государства заявил, что пора менять систему образования. Создать синтез того лучшего, что было в советской системе, и взять опыт последних десятилетий. В ближайшей перспективе вузы под бдительным контролем Минобрнауки РФ будут разрабатывать программы для новой системы высшего образования, рассчитанной на срок от четырех до шести лет, а позже представят их. Но пока что у всех представителей высшего образования в России остается ряд первоначальных вопросов к грядущим реформам.«Несомненно, нужно синтезировать самое лучшее из советского образования и опыта последних десятилетий. В экспертном сообществе давно идет спор о том, по какому пути развития идти российскому образованию. Очевидно, что дальнейшая интеграция в европейскую систему образования, коим был Болонский процесс, в настоящих условиях невозможна. Еще весной прошлого года Министерством образования и науки РФ проанонсирован переход от модели бакалавр - магистр к специалитету, впоследствии было предложено оставить разнообразие уровней подготовки в высшем образовании. Сегодня глава государства предложил продумать новую модель развития высшего российского образования. Думаю, такой переход необходим. И здесь важно обсудить, по каким специальностям необходим такой переход. Если по медицинским специальностям у нас фактически осталась советская модель подготовки, которая оправдывает себя, то по инженерным и педагогическим специальностям этот вопрос еще до конца не решен. И здесь важен взвешенный экспертный подход к этим изменениям, о чем и сказал президент страны. В наше время нужны квалифицированные, мотивированные специалисты. И такую профподготовку нужно начинать со школьного уровня, среднего профессионального и, конечно, высшего образования» - разъяснил ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.Интересный момент касаемо синтеза старого и нового прозвучал и из уст ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего: «Я предложил изменить траекторию приема в наши университеты. Если сейчас, скажем, 20% специалистов и 80% бакалавров, все-таки надо сделать так, чтобы специалистов было 70 - 80%, а остальные — это прием на бакалавриат. Но в целом бакалавриат имеет место там, где это нужно, выгодно».Пока что мысль объединить две системы только зарождается. На сегодняшний день уже возникли некоторые нюансы, требующие внимания и небольшого пересмотра траектории. Однако, кажется, все забыли про действительно главную особенность советского образования - практику. Эта проблема еще не звучала нигде.В СССР выпускники вузов были обязаны отработать на том или ином предприятии. Существовало распределение и обязательное трудоустройство. Все студенты проходили полноценную практику. Не пройти ее было нельзя, об этом сразу бы сообщили в институт. На этих практиках, в связи с тем, что было обязательное трудоустройство, работодатель заодно отбирал себе будущего сотрудника. Ему было выгодно познакомиться с молодыми специалистами заранее. Сейчас обязательное трудоустройство сильно хромает, как и вопрос заработной платы. В советское время человек без образования получал в три, а то и в четыре раза меньше, чем с образованием. Практика в университетах сохранилась и по сей день, но зачастую лишь на бумагах. По результату опроса между выпускниками двух институтов Бурятии выяснилось, что из 50 человек практику посетили только 27 бывших студентов.- За четыре года бакалавриата я не был ни на одной практике. Не потому, что не хотел, а просто не брали. Конечно, еще и коронавирус сказался, мы попали на дистант. Куратор нас отправлял в самостоятельное плавание. Мы сами ездили по разным организациям и звонили руководителям. В трех местах из четырех мне просто поставили печати, будто бы я там практику прошел, и отпустили домой. Летом работал продавцом от безделья. Когда диплом получил, пошел по профессии работать. Но понял, что ничего не умею. Потому что за четыре года обучения в университете я ни разу не применил свои знания на практике», - рассказал выпускник одного из бурятских вузов.Возможно, проблема с полноценным прохождением практики связана с разрушением связи между образовательными учреждениями и работодателями. Университеты не помогают студентам устроиться на обязательную практику.- Сама система образования не поменяется никак, просто ее скомкают в один срок. То, как тебя учат, саму квалификацию преподавателей и методические указания не поменяют. У нас в стране люди образовываются только тогда, когда работают в этом. В большинстве своем в институтах практики нет. Нас учат лекционно. По специальности у меня не было ни одной практики. Я пошел работать летом в госструктуру не по специальности, просто из своего интереса к другой профессии. Людям сейчас неинтересно по книжкам учиться, это же надо буквы читать. Лучше бы практику давали. Шесть лет зубрить - это же бред. В школе и то больше практики было, мы на ОБЖ противогазы надевали, парашюты скручивали. В универе я только в столовку ходил, - вспоминает выпускник другого вуза.Конечно, не все студенты прошли мимо практики, кому-то удалось уговорить будущего работодателя своими силами.- Практика у меня была по специальности. Меня просто посадили в бумажный отдел, чтобы я не мешала, и все. Так прошли два месяца. В самом институте тоже много ненужной и устаревшей информации было, как я поняла уже на практике. На учебе у нас только два преподавателя учили не по методичке, а простыми словами. Люди, которые сталкивались с этим и работают в сфере. Они нам доносили информацию простыми словами, - рассказала выпускница БГУ.Получается, что в университетах знания дают, но практиковать их не всегда получается. Зачастую это возможно только благодаря настойчивости самих студентов. Да и сами знания постепенно теряют свою актуальность в некоторых сферах деятельности.На самом деле грамотные управленцы для крупных компаний были необходимы всем. Как Евросоюзу, так и СССР. Образование давалось везде, разница только в подходе и проверке знаний. Взрослое поколение выделяет основную проблему, что Болонская система экзаменов — это тестирование. Всеми нелюбимый ЕГЭ был введен именно в рамках этого процесса. Человек отвечает на тестовые варианты вопросов, не раскрывая своего ответа. Получается, что это неполноценная проверка знаний. Так как обучающийся не анализирует причинно-следственные связи полученной информации.Реформы будут происходить и из политических соображений, ведь с западной частью планеты мы не в лучших отношениях. А значит, не в отношениях и с ее системой образования.Переход к специалитету будет предполагать, что студенты, осваивающие узкие специальности, смогут продолжать обучение в магистратуре и ординатуре. Но привычного за долгие годы бакалавриата уже не будет. Так или иначе бросить учебу можно в любой момент, все зависит только от желания самих обучающихся. Насильно достичь результатов не получится. Необходимо, чтобы студенты сами желали получать знания, и для этого они должны быть актуальны.Остается только надеяться, что этот синтез подразумевает под собой в будущем отмену ЕГЭ. Пройти тестирование действительно намного проще, чем дать развернутый ответ по пройденной программе на экзамене билетного формата. Но оказалось, что самое главное внимание - прохождение практики во время обучения в вузе. Ведь прочитанное забудется, а пережитое останется.Фото: «Номер один»