Общество 04.03.2023 в 08:00
В Бурятии готовятся к реформе высшего образования
Как это будет происходить на практике, разбирался «Номер один»
Текст: Натали Грюнвальд
В российской системе образования грядут перемены. Назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам различных сфер нашей жизни. В послании Федеральному Собранию президент заявил: «Нужен синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий». Но в чем же отличие двух систем и почему мы отказываемся от западной спустя 20 лет?
Система Запада
Далеко не все знают, что же такое Болонская система. Для этого напоминаем, что это система высшего образования, представляющая собой единый стандарт обучения, принятый в вузах разных государств. Создание единых образовательных стандартов произошло еще в 1999 году. Непосредственно к Болонскому процессу Россия присоединилась лишь в 2003 году. Всего через три года после того, как государством начал управлять президент Путин.
Суть Болонской системы заключается в том, что процесс обучения делится на два этапа: бакалавриат и магистратура. Такая возможность оказывает и психологическое давление. Так как человек может отучиться первые четыре года, стать бакалавром и не пойти получать образование дальше. Но бакалавр это среднее управленческое звено. Квалифицированно управлять крупными компаниями может только человек с огромным набором знаний. И этот шанс прервать обучение позволяет обществу разделиться по классам и распределиться по рабочим уровням.
Чтобы ускорить этот процесс, проверка знаний в Болонской системе основана непосредственно на тестировании. Это позволяет системе быть более заточенной на координацию и создание лучших специалистов в своих областях. Получающих знания по узконаправленным специальностям в магистратуре. И из-за этого человек становился квалифицированным специалистом в своей отрасли, но неспособным широко мыслить.
Образование в СССР
Советское же образование еще со школьной скамьи затрагивало многие аспекты человеческой жизни. Благодаря этому каждый гражданин был разносторонним. В СССР выпускник, выходя из школы, имел средний балл для поступления в институт, который давался на основании оценок по всем пройденным предметам. В нынешнее время школьное образование заканчивается в начале девятого класса, так как каждый ученик к тому моменту уже знает, на каких конкретно предметах ему необходимо сконцентрироваться для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Остальные уходят на второстепенный план.
Что касается образования в вузах, казалось бы, специалитет подразумевает узкую направленность, как и магистратура. Но основанная суть советской системы образования заключалась в достойной проверке полученных знаний. Проверялись они непосредственно через сдачу экзаменов с помощью вытягивания билетов. Основное отличие тестов от билетов в том, что в тесте человек может ответить наугад, а через билеты вынужден давать развернутый ответ. Общение с педагогами лицом к лицу на экзаменах и более глубокое размышление над вопросом помогало выпускникам обучиться мыслить шире. Также каждому предмету уделялось равное количество времени и сил на изучение.
К тому же университеты того времени всегда были заинтересованы в талантливых людях. Каждый мог поступить в престижный вуз, независимо выходцем из какой семьи он являлся. Большой вес имели и различные олимпиады: районные, межрайонные, городские и т.д. Победы на них действительно давали больше возможностей при поступлении.
«Путинские» реформы — это хорошо
На прошлой неделе глава государства заявил, что пора менять систему образования. Создать синтез того лучшего, что было в советской системе, и взять опыт последних десятилетий. В ближайшей перспективе вузы под бдительным контролем Минобрнауки РФ будут разрабатывать программы для новой системы высшего образования, рассчитанной на срок от четырех до шести лет, а позже представят их. Но пока что у всех представителей высшего образования в России остается ряд первоначальных вопросов к грядущим реформам.
«Несомненно, нужно синтезировать самое лучшее из советского образования и опыта последних десятилетий. В экспертном сообществе давно идет спор о том, по какому пути развития идти российскому образованию. Очевидно, что дальнейшая интеграция в европейскую систему образования, коим был Болонский процесс, в настоящих условиях невозможна. Еще весной прошлого года Министерством образования и науки РФ проанонсирован переход от модели бакалавр - магистр к специалитету, впоследствии было предложено оставить разнообразие уровней подготовки в высшем образовании. Сегодня глава государства предложил продумать новую модель развития высшего российского образования. Думаю, такой переход необходим. И здесь важно обсудить, по каким специальностям необходим такой переход. Если по медицинским специальностям у нас фактически осталась советская модель подготовки, которая оправдывает себя, то по инженерным и педагогическим специальностям этот вопрос еще до конца не решен. И здесь важен взвешенный экспертный подход к этим изменениям, о чем и сказал президент страны. В наше время нужны квалифицированные, мотивированные специалисты. И такую профподготовку нужно начинать со школьного уровня, среднего профессионального и, конечно, высшего образования» - разъяснил ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.
Интересный момент касаемо синтеза старого и нового прозвучал и из уст ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего: «Я предложил изменить траекторию приема в наши университеты. Если сейчас, скажем, 20% специалистов и 80% бакалавров, все-таки надо сделать так, чтобы специалистов было 70 - 80%, а остальные — это прием на бакалавриат. Но в целом бакалавриат имеет место там, где это нужно, выгодно».
Пока что мысль объединить две системы только зарождается. На сегодняшний день уже возникли некоторые нюансы, требующие внимания и небольшого пересмотра траектории. Однако, кажется, все забыли про действительно главную особенность советского образования - практику. Эта проблема еще не звучала нигде.
Поколение Z, что забыли учесть при реформе
В СССР выпускники вузов были обязаны отработать на том или ином предприятии. Существовало распределение и обязательное трудоустройство. Все студенты проходили полноценную практику. Не пройти ее было нельзя, об этом сразу бы сообщили в институт. На этих практиках, в связи с тем, что было обязательное трудоустройство, работодатель заодно отбирал себе будущего сотрудника. Ему было выгодно познакомиться с молодыми специалистами заранее. Сейчас обязательное трудоустройство сильно хромает, как и вопрос заработной платы. В советское время человек без образования получал в три, а то и в четыре раза меньше, чем с образованием. Практика в университетах сохранилась и по сей день, но зачастую лишь на бумагах. По результату опроса между выпускниками двух институтов Бурятии выяснилось, что из 50 человек практику посетили только 27 бывших студентов.
- За четыре года бакалавриата я не был ни на одной практике. Не потому, что не хотел, а просто не брали. Конечно, еще и коронавирус сказался, мы попали на дистант. Куратор нас отправлял в самостоятельное плавание. Мы сами ездили по разным организациям и звонили руководителям. В трех местах из четырех мне просто поставили печати, будто бы я там практику прошел, и отпустили домой. Летом работал продавцом от безделья. Когда диплом получил, пошел по профессии работать. Но понял, что ничего не умею. Потому что за четыре года обучения в университете я ни разу не применил свои знания на практике», - рассказал выпускник одного из бурятских вузов.
Возможно, проблема с полноценным прохождением практики связана с разрушением связи между образовательными учреждениями и работодателями. Университеты не помогают студентам устроиться на обязательную практику.
- Сама система образования не поменяется никак, просто ее скомкают в один срок. То, как тебя учат, саму квалификацию преподавателей и методические указания не поменяют. У нас в стране люди образовываются только тогда, когда работают в этом. В большинстве своем в институтах практики нет. Нас учат лекционно. По специальности у меня не было ни одной практики. Я пошел работать летом в госструктуру не по специальности, просто из своего интереса к другой профессии. Людям сейчас неинтересно по книжкам учиться, это же надо буквы читать. Лучше бы практику давали. Шесть лет зубрить - это же бред. В школе и то больше практики было, мы на ОБЖ противогазы надевали, парашюты скручивали. В универе я только в столовку ходил, - вспоминает выпускник другого вуза.
Конечно, не все студенты прошли мимо практики, кому-то удалось уговорить будущего работодателя своими силами.
- Практика у меня была по специальности. Меня просто посадили в бумажный отдел, чтобы я не мешала, и все. Так прошли два месяца. В самом институте тоже много ненужной и устаревшей информации было, как я поняла уже на практике. На учебе у нас только два преподавателя учили не по методичке, а простыми словами. Люди, которые сталкивались с этим и работают в сфере. Они нам доносили информацию простыми словами, - рассказала выпускница БГУ.
Получается, что в университетах знания дают, но практиковать их не всегда получается. Зачастую это возможно только благодаря настойчивости самих студентов. Да и сами знания постепенно теряют свою актуальность в некоторых сферах деятельности.
Сжатые познания истории
На самом деле грамотные управленцы для крупных компаний были необходимы всем. Как Евросоюзу, так и СССР. Образование давалось везде, разница только в подходе и проверке знаний. Взрослое поколение выделяет основную проблему, что Болонская система экзаменов — это тестирование. Всеми нелюбимый ЕГЭ был введен именно в рамках этого процесса. Человек отвечает на тестовые варианты вопросов, не раскрывая своего ответа. Получается, что это неполноценная проверка знаний. Так как обучающийся не анализирует причинно-следственные связи полученной информации.
Реформы будут происходить и из политических соображений, ведь с западной частью планеты мы не в лучших отношениях. А значит, не в отношениях и с ее системой образования.
Переход к специалитету будет предполагать, что студенты, осваивающие узкие специальности, смогут продолжать обучение в магистратуре и ординатуре. Но привычного за долгие годы бакалавриата уже не будет. Так или иначе бросить учебу можно в любой момент, все зависит только от желания самих обучающихся. Насильно достичь результатов не получится. Необходимо, чтобы студенты сами желали получать знания, и для этого они должны быть актуальны.
Остается только надеяться, что этот синтез подразумевает под собой в будущем отмену ЕГЭ. Пройти тестирование действительно намного проще, чем дать развернутый ответ по пройденной программе на экзамене билетного формата. Но оказалось, что самое главное внимание - прохождение практики во время обучения в вузе. Ведь прочитанное забудется, а пережитое останется.
Фото: «Номер один»
Система Запада
Далеко не все знают, что же такое Болонская система. Для этого напоминаем, что это система высшего образования, представляющая собой единый стандарт обучения, принятый в вузах разных государств. Создание единых образовательных стандартов произошло еще в 1999 году. Непосредственно к Болонскому процессу Россия присоединилась лишь в 2003 году. Всего через три года после того, как государством начал управлять президент Путин.
Суть Болонской системы заключается в том, что процесс обучения делится на два этапа: бакалавриат и магистратура. Такая возможность оказывает и психологическое давление. Так как человек может отучиться первые четыре года, стать бакалавром и не пойти получать образование дальше. Но бакалавр это среднее управленческое звено. Квалифицированно управлять крупными компаниями может только человек с огромным набором знаний. И этот шанс прервать обучение позволяет обществу разделиться по классам и распределиться по рабочим уровням.
Чтобы ускорить этот процесс, проверка знаний в Болонской системе основана непосредственно на тестировании. Это позволяет системе быть более заточенной на координацию и создание лучших специалистов в своих областях. Получающих знания по узконаправленным специальностям в магистратуре. И из-за этого человек становился квалифицированным специалистом в своей отрасли, но неспособным широко мыслить.
Образование в СССР
Советское же образование еще со школьной скамьи затрагивало многие аспекты человеческой жизни. Благодаря этому каждый гражданин был разносторонним. В СССР выпускник, выходя из школы, имел средний балл для поступления в институт, который давался на основании оценок по всем пройденным предметам. В нынешнее время школьное образование заканчивается в начале девятого класса, так как каждый ученик к тому моменту уже знает, на каких конкретно предметах ему необходимо сконцентрироваться для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Остальные уходят на второстепенный план.
Что касается образования в вузах, казалось бы, специалитет подразумевает узкую направленность, как и магистратура. Но основанная суть советской системы образования заключалась в достойной проверке полученных знаний. Проверялись они непосредственно через сдачу экзаменов с помощью вытягивания билетов. Основное отличие тестов от билетов в том, что в тесте человек может ответить наугад, а через билеты вынужден давать развернутый ответ. Общение с педагогами лицом к лицу на экзаменах и более глубокое размышление над вопросом помогало выпускникам обучиться мыслить шире. Также каждому предмету уделялось равное количество времени и сил на изучение.
К тому же университеты того времени всегда были заинтересованы в талантливых людях. Каждый мог поступить в престижный вуз, независимо выходцем из какой семьи он являлся. Большой вес имели и различные олимпиады: районные, межрайонные, городские и т.д. Победы на них действительно давали больше возможностей при поступлении.
«Путинские» реформы — это хорошо
На прошлой неделе глава государства заявил, что пора менять систему образования. Создать синтез того лучшего, что было в советской системе, и взять опыт последних десятилетий. В ближайшей перспективе вузы под бдительным контролем Минобрнауки РФ будут разрабатывать программы для новой системы высшего образования, рассчитанной на срок от четырех до шести лет, а позже представят их. Но пока что у всех представителей высшего образования в России остается ряд первоначальных вопросов к грядущим реформам.
«Несомненно, нужно синтезировать самое лучшее из советского образования и опыта последних десятилетий. В экспертном сообществе давно идет спор о том, по какому пути развития идти российскому образованию. Очевидно, что дальнейшая интеграция в европейскую систему образования, коим был Болонский процесс, в настоящих условиях невозможна. Еще весной прошлого года Министерством образования и науки РФ проанонсирован переход от модели бакалавр - магистр к специалитету, впоследствии было предложено оставить разнообразие уровней подготовки в высшем образовании. Сегодня глава государства предложил продумать новую модель развития высшего российского образования. Думаю, такой переход необходим. И здесь важно обсудить, по каким специальностям необходим такой переход. Если по медицинским специальностям у нас фактически осталась советская модель подготовки, которая оправдывает себя, то по инженерным и педагогическим специальностям этот вопрос еще до конца не решен. И здесь важен взвешенный экспертный подход к этим изменениям, о чем и сказал президент страны. В наше время нужны квалифицированные, мотивированные специалисты. И такую профподготовку нужно начинать со школьного уровня, среднего профессионального и, конечно, высшего образования» - разъяснил ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.
Интересный момент касаемо синтеза старого и нового прозвучал и из уст ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего: «Я предложил изменить траекторию приема в наши университеты. Если сейчас, скажем, 20% специалистов и 80% бакалавров, все-таки надо сделать так, чтобы специалистов было 70 - 80%, а остальные — это прием на бакалавриат. Но в целом бакалавриат имеет место там, где это нужно, выгодно».
Пока что мысль объединить две системы только зарождается. На сегодняшний день уже возникли некоторые нюансы, требующие внимания и небольшого пересмотра траектории. Однако, кажется, все забыли про действительно главную особенность советского образования - практику. Эта проблема еще не звучала нигде.
Поколение Z, что забыли учесть при реформе
В СССР выпускники вузов были обязаны отработать на том или ином предприятии. Существовало распределение и обязательное трудоустройство. Все студенты проходили полноценную практику. Не пройти ее было нельзя, об этом сразу бы сообщили в институт. На этих практиках, в связи с тем, что было обязательное трудоустройство, работодатель заодно отбирал себе будущего сотрудника. Ему было выгодно познакомиться с молодыми специалистами заранее. Сейчас обязательное трудоустройство сильно хромает, как и вопрос заработной платы. В советское время человек без образования получал в три, а то и в четыре раза меньше, чем с образованием. Практика в университетах сохранилась и по сей день, но зачастую лишь на бумагах. По результату опроса между выпускниками двух институтов Бурятии выяснилось, что из 50 человек практику посетили только 27 бывших студентов.
- За четыре года бакалавриата я не был ни на одной практике. Не потому, что не хотел, а просто не брали. Конечно, еще и коронавирус сказался, мы попали на дистант. Куратор нас отправлял в самостоятельное плавание. Мы сами ездили по разным организациям и звонили руководителям. В трех местах из четырех мне просто поставили печати, будто бы я там практику прошел, и отпустили домой. Летом работал продавцом от безделья. Когда диплом получил, пошел по профессии работать. Но понял, что ничего не умею. Потому что за четыре года обучения в университете я ни разу не применил свои знания на практике», - рассказал выпускник одного из бурятских вузов.
Возможно, проблема с полноценным прохождением практики связана с разрушением связи между образовательными учреждениями и работодателями. Университеты не помогают студентам устроиться на обязательную практику.
- Сама система образования не поменяется никак, просто ее скомкают в один срок. То, как тебя учат, саму квалификацию преподавателей и методические указания не поменяют. У нас в стране люди образовываются только тогда, когда работают в этом. В большинстве своем в институтах практики нет. Нас учат лекционно. По специальности у меня не было ни одной практики. Я пошел работать летом в госструктуру не по специальности, просто из своего интереса к другой профессии. Людям сейчас неинтересно по книжкам учиться, это же надо буквы читать. Лучше бы практику давали. Шесть лет зубрить - это же бред. В школе и то больше практики было, мы на ОБЖ противогазы надевали, парашюты скручивали. В универе я только в столовку ходил, - вспоминает выпускник другого вуза.
Конечно, не все студенты прошли мимо практики, кому-то удалось уговорить будущего работодателя своими силами.
- Практика у меня была по специальности. Меня просто посадили в бумажный отдел, чтобы я не мешала, и все. Так прошли два месяца. В самом институте тоже много ненужной и устаревшей информации было, как я поняла уже на практике. На учебе у нас только два преподавателя учили не по методичке, а простыми словами. Люди, которые сталкивались с этим и работают в сфере. Они нам доносили информацию простыми словами, - рассказала выпускница БГУ.
Получается, что в университетах знания дают, но практиковать их не всегда получается. Зачастую это возможно только благодаря настойчивости самих студентов. Да и сами знания постепенно теряют свою актуальность в некоторых сферах деятельности.
Сжатые познания истории
На самом деле грамотные управленцы для крупных компаний были необходимы всем. Как Евросоюзу, так и СССР. Образование давалось везде, разница только в подходе и проверке знаний. Взрослое поколение выделяет основную проблему, что Болонская система экзаменов — это тестирование. Всеми нелюбимый ЕГЭ был введен именно в рамках этого процесса. Человек отвечает на тестовые варианты вопросов, не раскрывая своего ответа. Получается, что это неполноценная проверка знаний. Так как обучающийся не анализирует причинно-следственные связи полученной информации.
Реформы будут происходить и из политических соображений, ведь с западной частью планеты мы не в лучших отношениях. А значит, не в отношениях и с ее системой образования.
Переход к специалитету будет предполагать, что студенты, осваивающие узкие специальности, смогут продолжать обучение в магистратуре и ординатуре. Но привычного за долгие годы бакалавриата уже не будет. Так или иначе бросить учебу можно в любой момент, все зависит только от желания самих обучающихся. Насильно достичь результатов не получится. Необходимо, чтобы студенты сами желали получать знания, и для этого они должны быть актуальны.
Остается только надеяться, что этот синтез подразумевает под собой в будущем отмену ЕГЭ. Пройти тестирование действительно намного проще, чем дать развернутый ответ по пройденной программе на экзамене билетного формата. Но оказалось, что самое главное внимание - прохождение практики во время обучения в вузе. Ведь прочитанное забудется, а пережитое останется.
Фото: «Номер один»
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