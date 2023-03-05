В Бурятии экологи и лесники недовольны решением «федералов»

В феврале появилась федеральная новость, оставшаяся для большинства россиян незамеченной. Рослесхоз ввел мораторий на весенние профилактические отжиги сухой травы, перенеся основные работы по уничтожению растительности на осень. По мнению ведомства, такой шаг позволит «снизить риски возникновения нештатных ситуаций», иными словами, избежать случайного распространения огня с мест профотжига в лесу. Казалось бы, идея и планы понятные и логичные. Однако выполнение данного моратория в Бурятии может привести к непредсказуемым последствиям.«Рослесхоз вводит мораторий на весенний профотжиг сухой травы» - новость с таким заголовком появилась на сайте Федерального агентства лесного хозяйства и сразу распространилась по федеральным и региональным СМИ.«Основной объем работ по профилактическим выжиганиям на землях лесного фонда необходимо перенести на осень, после завершения пожароопасного сезона и до первого снега. Это позволит снизить риски распространения лесных пожаров в случае неблагоприятных погодных условий. Проводить профотжиг могут только компетентные представители лесопожарных формирований», - подчеркнул заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.На 2023 год запланированный объем проведения профвыжиганий составляет почти 222 тыс. га, 87% от всего планового объема приходится на регионы Дальнего Востока. Основная работа по профотжигу будет проводиться в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Также в ведомстве отметили, что, несмотря на запрет выжигания травы на законодательном уровне, по статистике, 90% весенних пожаров происходит по вине местного населения.«Бесконтрольное выжигание травы местным населением приводит к возникновению ландшафтных пожаров, которые могут стать причиной лесных пожаров. Например, в прошлом году в весенний период на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской и Новосибирской областей, по причине перехода огня с земель иных категорий возникло 66% и 42% соответственно от всех зарегистрированных лесных пожаров», - отметил Алексей Венглинский.Федштаб настоятельно рекомендовал регионам рассмотреть вопрос введения весеннего моратория на профотжиги на землях лесного фонда. Руководителям лесных служб необходимо проработать вопрос с руководством субъектов об отказе огневых работ на землях иных категорий и организовать профилактику бесконтрольных палов травы местным населением. Соответствующие поручения внесены в протокол заседания федштаба.Эколог-общественник из Улан-Удэ, координатор тематической площадки «Экология» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Бурятия Евгений Кислов считает, что само по себе появление такого моратория – результат проявления давней общероссийской беды, когда чиновники в Москве, издавая законы и указы, не всегда прислушиваются к регионам. Как и редко вспоминают о том, что Россия – большая страна, в каждом уголке которой есть своя специфика.- Я считаю, это общая проблема для России, когда люди, заседая в Москве рядом с Красной площадью, не понимают, что у нас страна большая и совершенно разные условия, в том числе географические, национальные, климатические и т. д. И наши депутаты Госдумы как раз и должны объяснять людям такой фактор. Я постоянно наблюдаю такие вещи по многим направлениям – в центре не учитывают специфику региона. Казалось бы, федеративное государство, но нет, это не срабатывает, - считает Евгений Кислов.По мнению эколога, именно для Бурятии вышеозвученный мораторий может стать бомбой замедленного действия. В первую очередь речь идет о том, что в нашей республике особый климат и география.- В Бурятии есть очень снежные районы - Закаменский, Окинский, там бывает снег в любом месяце года. Например, я за время своей работы в Северобайкальском районе попадал под снег не только в конце августа, но и в июле. И такая ситуация по всей республике, потому что у нас горных, северных районов очень много. Тут играет роль не сколько северный фактор, сколько горный. И плюс весна и лето в Бурятии засушливые, в отличие от многих других регионов. Сухая трава появляется из-под снега уже весной, и эта травянистая ветошь - очень опасное вещество, которое может привести к большим пожарам. Если не убрать ее, то все лето мы будем бояться распространения пожаров. В моратории речь идет о том, чтобы запретить отжиг весной, а проводить его осенью. Но у нас то снег выпадает очень рано. И осенью поджигать эту траву уже не настолько целесообразно, нежели весной, потому что зачастую трава не успевает высохнуть и уходит под снег. Такова специфика нашего региона и нашего аридного (сухого) климата, - подытоживает Евгений Кислов.Что касается страха чиновников перед непредсказуемыми последствиями профотжигов, то здесь речь идет о том, что процесс этот нужно строго контролировать, но никак не отменять.- Откровенно говоря, я тоже был скептически настроен к этому мероприятию, до того, пока сам не побывал на отжиге. Я увидел, как это все организовано, насколько большая команда работает, как распределены все обязанности. Сотрудники предварительно опахали всю территорию, которая должна была выжигаться, наготове были пожарные машины и т. д. Достаточно четко все это происходит. Конечно, опасность распространения пожара всегда есть. Просто все должно быть хорошо организовано. А если есть контроль и порядок в этом деле, то зачем что-то менять? Я за то, чтобы все осталось, как было ранее, - подытоживает эколог.В Республиканском агентстве лесного хозяйства придерживаются аналогичной позиции.- Контролируемые профилактические выжигания в Бурятии являются одной из основных мер предупреждения лесных пожаров. В прошлом году в Бурятии лесники провели профилактические выжигания на площади 112 тыс. га, из которых более 80 тыс. га проведено в весенний период. Мы проводим профилактические выжигания на территории лесного фонда, примыкающей к полям, пастбищам, там, где высок риск перехода огня с земель иных категорий на лесной фонд. Если не провести такие отжиги, огонь просто с поля перейдет на лес, а остановить его при жаркой и сухой погоде весной будет крайне тяжело. Тем более учитывая особенности некоторых районов. Например, на севере Бурятии, в Витимском лесничестве, провести профилактические выжигания осенью просто невозможно – у них рано выпадает снег, опускается температура воздуха и трава попросту не горит. Сейчас мы готовимся к пожароопасному сезону, но поскольку снег еще лежит, а мораторий уже действует, мы не сможем провести профилактические выжигания весной, что крайне затрудняет подготовку к борьбе с огненной стихией, - прокомментировал «Номер один» руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.Острота ситуации нынешнего весеннего сезона еще и в том, что в некоторых районах республики снега выпало ниже нормы, а это значит, что земля прогреется очень быстро, что грозит возникновением и быстрым распространением пожаров. Так, по сообщению Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Баргузинском и Северобайкальском районах средняя высота снежного покрова меньше нормы (средних многолетних значений).Странно, что даже сами федеральные чиновники подчеркивают, что, «по статистике, 90% весенних пожаров происходит по вине местного населения», а никак не региональных агентств лесного хозяйства (и с этой проблемой в республике тоже борются). Но при этом тут же вводят мораторий именно на отслеживаемые профессионалами и строго контролируемые отжиги.Получается, что выполнять приказания центра нужно. Но и подвергать риску республику нельзя. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев решил направить руководству Рослесхоза обращение, в котором объяснил, что провести весенние профилактические отжиги в республике (хотя бы частично) просто необходимо.«В 2023 году предусмотрено проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы на площади 110 тыс. га, из них на весенний период – 72 618,8 га. Проведение профилактических выжиганий на значительных площадях в части лесничеств позволяет не допускать возникновения крупных лесных пожаров. По данным многолетних наблюдений, на территории Республики Бурятия, где проведены профилактические выжигания, если возникают пожары, то на незначительных площадях. В связи с чем считаем, что при повышенной горимости республики проведение профилактических выжиганий является основным профилактическим мероприятием, которое позволяет не допускать крупных лесных пожаров. А также не допускать перехода природных (степных) пожаров с иных категорий на территорию лесного фонда, населенные пункты и другие экономические объекты. В весенний период необходимо запланировать и провести профилактические контролируемые противопожарные выжигания на землях лесного фонда», - написано в обращении к Рослесхозу.Республиканским агентством лесного хозяйства принято решение том, чтобы провести хотя бы 55% профотжигов (на площади 36309,4 га) именно весной.Будем надеяться, что голос «лесников» из Бурятии все-таки будет услышан федеральным штабом. Тем более что пожары опасны не только потерей зеленого золота, есть риск и для людей. В республике 157 населенных пунктов, расположенных на территории лесного фонда или рядом с ним. Жители этих сел постоянно находятся под угрозой того, что лесной пожар может перекинуться на их дома.Фото: pixabay.com