В Улан-Удэ завершили первый этап модернизации городской больницы №4

- В рамках указа президента в Бурятии реализуется национальный проект «Здравоохранение», согласно которому идёт модернизация системы здравоохранения. По отдельному поручению Владимира Путина идёт модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиника и четвёртая больница - это основа здравоохранения всего поселка Восточный, а также всех заводчан, которые трудятся на Улан-Удэнском авиазаводе. И создавать хорошие условия для качественного медицинского обслуживания безусловно необходимо, в больницу были вложены большие деньги, порядка 200 млн рублей на модернизацию и приобретение медицинского оборудования, - отметил Алексей Цыденов.





- Передвижной комплекс будет выезжать также на авиазавод, делать выездные обследование и на Улан-Удэстальмосте, приборостроительном объединении, чтобы делать массовый скрининг работников. Это будет способствовать и сокращению очередей в самой поликлинике, - рассказал Алексей Цыденов.





- Больница №4 всегда была передовой по многим направлениям. А сейчас с обновлением фасада поликлиники она стала украшением микрорайона. И я уверен, скоро станет символом будущих больших перемен здесь на Восточном, когда мы начнем строить жилые кварталы, зоны отдыха по нашему разработанному мастер-плану, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





- По кадровому обеспечению сейчас делается достаточно много. В республике действует много программ, в том числе республика финансирует дополнительные бюджетные места в медицинских колледжах. Проводится финансирование программы земского врача. Вот Эрхирик у нас является сельской территорией. Туда мы трудоустроили двух врачей в течение двух лет по этой программе. Также существует республиканская программа по привлечению в первичное звено. Мы в прошлом году привлекли трех терапевтов участковых, педиатра, травматолога, невролога. Сейчас также дополнительно и кардиолога. Тем самым получается обеспечивать доступность именно пациентам с болезнями системы кровообращения, вообще с рисками таких заболеваний. Поэтому считаю, что по кадровой ситуация и в городе, и в нашем учреждении в частности, это положительная динамика, - рассказал Михаил Итигэлов.





Первый этап модернизации завершился в поликлинике городской больницы №4 в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ. Там обновлен фасад здания, устранены теплопотери, закуплено новое современное оборудование. На сегодня также ведется подготовка на разработку проектно-сметной документации на капремонт стационара больницы.3 марта обновленное здание посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он передал больнице сертификат для закупки передвижного медицинского комплекса для выездов в близлежащие районы и на заводы города.Поликлиника городской больницы №4 рассчитана на 900 посещений в смену и обслуживает 50 тысяч жителей поселков Загорск, Восточный, Площадка, Зеленый, а также пациентов из поселка Эрхирик Заиграевского района. Чтобы жителям поселка можно было реже выезжать для обследований в город, больница приобретёт мобильный комплекс с цифровыми флюорографами и маммографами. Сертификат на сумму 23 млн рублей больнице передал глава Бурятии.В рамках первого этапа модернизации произведен капитальный ремонт фасада поликлиники, возведенной в 1987 году. Улучшены эксплуатационные качества здания с почти 40-летней историей. Повышена энергоэффективность - стены утеплены минеральным утеплителем, входная группа заменена автоматическими дверями. За счет средств республиканского бюджета на 157 миллионов рублей закуплено новое диагностическое, хирургическое, лабораторное оборудование, включая мультиспиральный компьютерный и магнитно-резонансный томографы.Как рассказал главный врач Городской больницы № 4 Михаил Итигэлов, помимо обновления инфраструктуры ведется совместная работа с правительством Бурятии в части кадров.Теперь в планах реализация второго этапа модернизации, который включает капремонт стационара. В настоящий момент ведется работа по выделению средств на создание проектно-сметной документации. В этом году также планируется модернизация ряда других объектов здравоохранения в Улан-Удэ.- Будет улучшаться инфраструктура первой поликлиники. Кроме того, сейчас обсуждаем и с мэрией, и с правительством РБ вопрос о строительстве поликлиник или амбулаторий в наших строящихся сотых микрорайонах. Это большая задача для того, чтобы сделать доступной медицинскую помощь. Напомню, в 102 микрорайоне открыли детскую поликлинику на базе центра «Патриот», но необходимо теперь расширять и взрослую. Также в прошлом году было возведено новое здание 3-й поликлиники за счет Дальневосточной субсидии. Задач много, будем их решать, - рассказала зампред правительства РБ Евгения Лудупова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии