Общество 04.03.2023 в 11:53

В Улан-Удэ осудили мужчину, который совершил нелепый грабеж супермаркета

Преступника схватила Росгвардия

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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ осудили мужчину, который совершил нелепый грабеж супермаркета

В Улан-Удэ осужден 32-летний горожанин, незаконно завладевший известным алкогольным напитком. Преступление произошло днем. Грабеж, как уверял гражданин, был спонтанным действием, на которое он пошел после разговора со своей знакомой.

В день преступления парочка встретилась на остановке. Как рассказал фигурант дела полицейским, он вместе со своей 21-летней знакомой сидел на остановке, долго разговаривал с ней. О чем был разговор, материалы дела не уточняют, но, как сказал злоумышленник, это привело к тому, что ему захотелось выпить. Но денег на выпивку не было.

Если алкоголь не получается купить, его надо украсть – решил улан-удэнец. Утолить потребность горожанин решил в ближайшем супермаркете, куда пара и направилась. Оказавшись внутри, мужчина пошел к холодильнику с пивом. Выбрав популярную марку крепкого пива, преступник стал выходить, спрятав в одежде целых три бутылки (цена бутылки пива составляла почти 100 рублей).

Но холодильник с пивом находился невдалеке от кассовой зоны.

Кассир заметила, что посетитель взял товар. Видя, что он быстро проходит мимо кассы и даже не думает остановиться, чтобы заплатить за пиво, она недоуменно обратилась к нему: «Вы куда?». Он, конечно, ее слышал – расстояние было около метра. Кассир потребовала от посетителя остановиться, но тот выбежал из супермаркета. Неудавшаяся кража (тайное хищение) обернулась удавшимся грабежом (открытое хищение).

За ним на улицу стремительно выскочила и девушка. Кассир позвала администратора, нажала тревожную кнопку.

Оказавшись за дверями торгового заведения, преступник бросился к многоэтажным домам. Его молодая спутница ринулась следом. Позднее она объяснила свой побег. Поняв, что натворил знакомый, она испугалась, что ее посчитают соучастницей преступления, ведь они вместе зашли в супермаркет. Поэтому тоже, сломя голову, рванула прочь.

По словам девушки, она не ожидала от него такого поступка – тот говорил, что хочет купить пиво. «Если бы он сказал, что хочет совершить грабеж в магазине, то я бы отказалась идти», - уверяла девушка силовиков.

Когда беглецы заскочили в какой-то подъезд, девушка побоялась спросить спутника, зачем он пошел на грабеж, боялась выйти из подъезда. Уверения были приняты полицией и она прошла по уголовному делу в качестве свидетеля. Правда, от распития награбленного пива она не отказалась. Алкоголь оприходовали прямо в подъезде в компании каких-то незнакомых им людей.

Через некоторое время пара решила, что можно покинуть подъезд. Но уйти далеко они не успели, их заметил автопатруль. Ранее силовики, приехав на ограбленную точку, просмотрели запись с камер наблюдения, составили ориентировку и взяли под наблюдение окрестные улицы.

Мужчине сообщили, что он похож на преступника, которого разыскивают по ориентировке и подозревают в недавнем грабеже магазина. Злоумышленник во всем признался и был доставлен в полицию вместе со спутницей.

Суд приговорил «алкогольного грабителя» к шести месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства, но наказание провозгласил условным. Нелепая история о мужчине, которому после долгого разговора на остановке, захотелось выпить, еще раз говорит о том, до чего легко некоторые жители Бурятии идут на преступление.


Фото: ru.freepik.com

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