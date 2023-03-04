Общество 04.03.2023 в 13:24

В Бурятии прощаются с земляком, погибшим на спецоперации

На Украине погиб доброволец из Кяхты

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Текст: "Номер один"
В Бурятии прощаются с земляком, погибшим на спецоперации

Сегодня в Кяхте прощаются с Мунко Дашиевичем Тубденовым, родившимся 25 июля 1977 года в с. Энхэ – Тала Кяхтинского района.

Мунко окончил Энхэ-Талинскую среднюю школу. Пройдя курсы водителя ДОСААФ, был призван в ряды российской армии. Срочную службу проходил в пограничных войсках. Вернувшись в родное село, как и его отец, работал в колхозе «Дружба» до ликвидации колхоза.

Затем со своей семьей перебрался в Кяхту, построил дом. Родные, близкие, земляки помнят его как хорошего семьянина, надёжного и хорошего человека.

В ноябре 2022 года подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда. Принимал участие в специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Погиб при выполнении поставленных задач, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

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