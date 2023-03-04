В 2022 году телефонные мошенники похитили у россиян более 14 млрд рублей

По данным Центробанка РФ объем денежных потерь российских граждан от телефонного мошенничества в 2022 году составил 14,2 млрд рублей. При этом максимальная, единовременно похищенная сумма достигла 500 млн рублей. По мнению экспертов отрасли, кардинальный перелом может наступить уже в 2023 году.

С 1 января 2023 года вступили в силу требования статьи 46.1 Федерального закона "О связи" от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, направленные на борьбу с преступниками, использующими подменные номера. Представители операторов связи, Минцифры и Роскомнадзора на совместной встрече объяснили, что будут бороться с телефонным мошенничеством с помощью Единой платформы верификации телефонных вызовов (ЕПВВ).

По данным ЦБ РФ объем денежных потерь российских граждан от телефонного мошенничества в 2022 году составил 14,2 млрд рублей. При этом максимальная, единовременно похищенная сумма достигла 500 млн рублей. Под влиянием телефонных преступников в 2022 году российские граждане пытались оформить кредиты на 200 млрд. рублей, а 83% граждан России хотя бы раз сталкивались с попытками кибермошенничества.

В 2022 году среднее количество мошеннических звонков и других инцидентов достигло шесть млн в день, при этом по мнению ЦБ, 90% мошеннических колл-центров расположено на территории Украины. Такие данные озвучил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Преступная активность достигла своего пика в середине 2022 года, когда количество подобных звонков превышало показатели 2021 года в два раза, пишет «Российская газета».





Фото: "Номер один"