В Кабанском районе Бурятии открыли мемориальную доску земляку, погибшему на СВО

27 февраля 2023 года в Оймуре прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски герою СВО Вячеславу Ринатовичу Садыкову, выпускнику Оймурская школы, погибшего при исполнении воинского и служебного долга.

Открытие мемориальной доски было ознаменовано оружейным салютом, присутствующим рассказали о жизни погибшего земляка. Память о земляке почтили минутой молчания.





Фото: соцсети