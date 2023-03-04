Общество 04.03.2023 в 15:05
В Кабанском районе Бурятии открыли мемориальную доску земляку, погибшему на СВО
На спецоперации погиб выпускник Оймурской школы
Текст: "Номер один"
27 февраля 2023 года в Оймуре прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски герою СВО Вячеславу Ринатовичу Садыкову, выпускнику Оймурская школы, погибшего при исполнении воинского и служебного долга.
Открытие мемориальной доски было ознаменовано оружейным салютом, присутствующим рассказали о жизни погибшего земляка. Память о земляке почтили минутой молчания.
Фото: соцсети
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