Общество 06.03.2023 в 09:51
В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине председателем ТОСа
Руслан Тарасов получил смертельное ранение 13 февраля под Угледаром
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 11 часов на лукодроме в Улан-Удэ начнется церемония прощания с председателем ТОС «Гранит» Русланом Тарасовым. 13 февраля он погиб в ходе специальной военной операции под Угледаром при исполнении воинского долга, получив смертельное ранение.
Руслан Тарасов родился 9 сентября 1980 года, окончил среднюю школу № 48 в Улан-Удэ, затем ВСГИК и всю жизнь стремился сделать лучше свой родной район. В 2018 году он организовал и возглавил ТОС «Гранит» в микрорайоне Шишковка.
«За это время Руслан Тарасов успел сделать многое для всех жителей: организовал и построил совместными усилиями детскую площадку на улице Водопадная, занимался благоустройством ТОСа, организовывал субботники, высадку зеленых насаждений вокруг детской площадки. Получил грант на строительство футбольного поля для жителей и молодежи на лыжной базе, вывозил команду на «Байкальскую рыбалку», решал вопросы с транспортной доступностью для микрорайона, организовывал праздники и подарки для детей. Принимал активное участие в мероприятиях города и республики, всегда наводил порядок и никогда не отказывал в помощи», - рассказали в мэрии Улан-Удэ.
За общественную работу на благо города и горожан в августе 2022 года на 3-м Республиканском фестивале территориального общественного самоуправления глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Руслану Тарасову нагрудный знак «Лидер ТОС». Такие знаки в столице Бурятии получили лишь три человека.
Тогда Руслан Тарасов сказал, что его ТОС «Гранит» насчитывает около 200 человек, которые «делают окружающий нас мир лучше».
Руслан Тарасов был призван в первый день мобилизации 21 сентября 2022 года в звании сержанта 30-й артиллерийской бригады.
Администрация Улан-Удэ от имени всех горожан выразила самые глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Руслана Тарасова.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Руслан Тарасов родился 9 сентября 1980 года, окончил среднюю школу № 48 в Улан-Удэ, затем ВСГИК и всю жизнь стремился сделать лучше свой родной район. В 2018 году он организовал и возглавил ТОС «Гранит» в микрорайоне Шишковка.
«За это время Руслан Тарасов успел сделать многое для всех жителей: организовал и построил совместными усилиями детскую площадку на улице Водопадная, занимался благоустройством ТОСа, организовывал субботники, высадку зеленых насаждений вокруг детской площадки. Получил грант на строительство футбольного поля для жителей и молодежи на лыжной базе, вывозил команду на «Байкальскую рыбалку», решал вопросы с транспортной доступностью для микрорайона, организовывал праздники и подарки для детей. Принимал активное участие в мероприятиях города и республики, всегда наводил порядок и никогда не отказывал в помощи», - рассказали в мэрии Улан-Удэ.
За общественную работу на благо города и горожан в августе 2022 года на 3-м Республиканском фестивале территориального общественного самоуправления глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Руслану Тарасову нагрудный знак «Лидер ТОС». Такие знаки в столице Бурятии получили лишь три человека.
Тогда Руслан Тарасов сказал, что его ТОС «Гранит» насчитывает около 200 человек, которые «делают окружающий нас мир лучше».
Руслан Тарасов был призван в первый день мобилизации 21 сентября 2022 года в звании сержанта 30-й артиллерийской бригады.
Администрация Улан-Удэ от имени всех горожан выразила самые глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Руслана Тарасова.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиспецоперация