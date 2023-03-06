В Минобороны рассказали о подвиге военного из Бурятии

В Минобороны рассказали о подвиге военнослужащего из Бурятии, гвардии сержанта Дениса Жанчипова.«Денис Жанчипов, действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по городу, Денис обнаружил группу боевиков, находившуюся в заброшенном здании. Грамотно распределив силы подчиненных, Денис атаковал националистов. В ходе скоротечного боя гвардии сержант лично уничтожил до 5 националистов. По итогам боев населенный пункт был освобожден», - сообщили в Минобороны.Спустя несколько дней при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом, предприняв контратаку на участок обороны взвода, в состав которого входило отделение Жанчипова.В ходе отражения атаки Денис огнем из стрелкового оружия уничтожил более 6 солдат противника, не допустив прорыва на участке обороны.