Общество 06.03.2023 в 12:09
В Минобороны рассказали о подвиге военного из Бурятии
Подразделение Дениса Жанчипова захватило и удержало населенный пункт
Текст: Константин Воронов
В Минобороны рассказали о подвиге военнослужащего из Бурятии, гвардии сержанта Дениса Жанчипова.
«Денис Жанчипов, действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по городу, Денис обнаружил группу боевиков, находившуюся в заброшенном здании. Грамотно распределив силы подчиненных, Денис атаковал националистов. В ходе скоротечного боя гвардии сержант лично уничтожил до 5 националистов. По итогам боев населенный пункт был освобожден», - сообщили в Минобороны.
Спустя несколько дней при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом, предприняв контратаку на участок обороны взвода, в состав которого входило отделение Жанчипова.
В ходе отражения атаки Денис огнем из стрелкового оружия уничтожил более 6 солдат противника, не допустив прорыва на участке обороны.
«Денис Жанчипов, действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по городу, Денис обнаружил группу боевиков, находившуюся в заброшенном здании. Грамотно распределив силы подчиненных, Денис атаковал националистов. В ходе скоротечного боя гвардии сержант лично уничтожил до 5 националистов. По итогам боев населенный пункт был освобожден», - сообщили в Минобороны.
Спустя несколько дней при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом, предприняв контратаку на участок обороны взвода, в состав которого входило отделение Жанчипова.
В ходе отражения атаки Денис огнем из стрелкового оружия уничтожил более 6 солдат противника, не допустив прорыва на участке обороны.
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