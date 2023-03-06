В мэрии Улан-Удэ напомнили о перекрытии улицы Трубачеева с 9 марта

Мэрия Улан-Удэ напомнила, что с 9 марта будет проведен первый этап перекрытия ул. Трубачеева вблизи стройплощадки третьего моста через Уду. Перекроют участок протяженностью около 200 метров.В связи с этим изменят схему движения автобусов №17, 134, 135. Они пойдут по ул. Сахьяновой, Терешковой, Бабушкина. А маршруты №77 и 82 будут временно объезжать закрытый участок по внутриквартальным дорогам, которые подходят для движения автобусов малой вместимости, - схему организовали по просьбам жителей. Это вдоль территории трамвайного депо.Первый этап работ планируется завершить к 1 мая. Второй этап будет сопровождаться перекрытием больших масштабов, но о нем жителей города проинформируют позднее. Тогда перекроют перекресток ул. Трубачеева, Сахьяновой и Ключевской. Трамвайные пути тоже будут реконструировать, трамваи там временно перестанут ходить примерно до конца октября. Реорганизуют и автобусные маршруты. «Улица Ключевская не останется без транспортного обслуживания», - заверила мэрия города.Еще одно значимое перекрытие произойдет в рамках реконструкции «третьей» тепломагистрали на ул. Левченко. Оно стартует с 17 марта. Объезжать зону работ надо будет через ул. Борсоева. Это коснется автобусов №27, 56 и 100. Ориентировочно, так придется ездить до 30 октября.Фото: «Номер один»