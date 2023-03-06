Монголия готовится летать в мировые авиатранспортные узлы

Кабинет министров Монголии поддержал проекты соглашений между правительством Монголии, правительством Катара и правительством Кувейта о воздушном сообщении и разрешил министру дорожно-транспортного развития С.Бямбацогту подписать эти документы от имени правительства, сообщает МОНЦАМЭ.

Программа действий правительства и «Новая политика восстановления» включают цели либерализации воздушного транспорта, увеличения количества международных рейсов, возобновления внутренних рейсов и превращения аэропорта «Чингис хаан» в международный центр. Кроме того, туризм является одним из ключевых секторов для диверсификации экономики и увеличения валютных поступлений. Правительство объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии».

В этом контексте министерство транспорта страны работает над политикой и целями в области обеспечения комфортных полетов, доступных авиабилетов и увеличения авиарейсов. На сегодняшний день Монголия имеет соглашения о воздушном сообщении с 39 странами и планирует заключить новые соглашения примерно с 10 странами в 2023 году.

«В 2023 году мы планируем заключить договор по открытому небу с Соединенными Штатами и Австралией. В первой половине этого года будет заключено соглашение о воздушном сообщении с Грецией, Венгрией и Великобританией. В результате Монголия получит правовую основу для осуществления свободных и без каких-либо ограничений полетов в мировые авиатранспортные узлы», - заявил министр транспорта С.Бямбацогт.

Заметим, эти планы Монголии могут облегчить логистику туристических и деловых полетов для жителей Бурятии.

Фото: montsame.mn