В Улан-Удэ недобросовестные «управляшки» не убирают наледи

В период весеннего потепления «управляшки» и ТСЖ обязаны особенно тщательно отслеживать положение со снегом, наледями на крышах, тротуарах и убирать их в течение дня. В каждом районе Улан-Удэ по три человека от мэрии города ежедневно ходят по улицам и следят за добросовестностью работы «управляшек». В райадминистрациях еженедельно проводят совещания с управляющими организациями и ТСЖ.Между «управляшками» и муниципалитетом есть постоянная связь в вайбере, где «управляшкам» передают информацию о недоработках по снегу и наледям. Но с 20 февраля многие из них так и не откликнулись на сигналы. По таким фактам коммунального безразличия составлено более 60 требований о необходимости устранить замечания. К сожалению, дело дошло до 48 протоколов. Две «управляшки» уже оштрафованы.Если кто-то, проходя по улице, видит свисающие с крыш сосульки, наледь на тротуаре, то он может сигнализировать об этом в муниципальное Управление административного контроля по тел. 37-72-52.Весна - напряженный период в городском ЖКХ. Только за выходные в столице Бурятии было убрано 15 улиц. Около 200 опасных участков было подсыпано. С улиц откачали 25 кубометров воды из луж.Фото: «Номер один»