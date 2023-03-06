Общество 06.03.2023 в 13:33

В Улан-Удэ недобросовестные «управляшки» не убирают наледи

О фактах плохой работы управляющих компаний можно сообщать в мэрию
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ недобросовестные «управляшки» не убирают наледи
В период весеннего потепления «управляшки» и ТСЖ обязаны особенно тщательно отслеживать положение со снегом, наледями на крышах, тротуарах и убирать их в течение дня. В каждом районе Улан-Удэ по три человека от мэрии города ежедневно ходят по улицам и следят за добросовестностью работы «управляшек». В райадминистрациях еженедельно проводят совещания с управляющими организациями и ТСЖ.

Между «управляшками» и муниципалитетом есть постоянная связь в вайбере, где «управляшкам» передают информацию о недоработках по снегу и наледям. Но с 20 февраля многие из них так и не откликнулись на сигналы. По таким фактам коммунального безразличия составлено более 60 требований о необходимости устранить замечания. К сожалению, дело дошло до 48 протоколов. Две «управляшки» уже оштрафованы.

Если кто-то, проходя по улице, видит свисающие с крыш сосульки, наледь на тротуаре, то он может сигнализировать об этом в муниципальное Управление административного контроля по тел. 37-72-52.

Весна - напряженный период в городском ЖКХ. Только за выходные в столице Бурятии было убрано 15 улиц. Около 200 опасных участков было подсыпано. С улиц откачали 25 кубометров воды из луж.

Фото: «Номер один»

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